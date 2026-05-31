Σκάνδαλο με ναρκωτικά στην Εθνική Ιαπωνίας, αποκλείστηκε παίκτης λίγο πριν το VNL

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Volleyball Nations League παίκτης της Ιαπωνίας συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας και αποκλείστηκε άμεσα από την αποστολή. Έγιναν τεστ σε ακόμα τέσσερις που ωστόσο βρέθηκαν αρνητικοί.

Σκάνδαλο με ναρκωτικά στην Ιαπωνία λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Volleyball Nations League. Συγκεκριμένα στην χώρα του ανατέλλοντος ηλίου ο κεντρικός Σουνιτσίρο Σάτο συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας. Με το που έγινε γνωστή η σύλληψη αμέσως η Ομοσπονδία βόλεϊ της χώρας απέκλεισε τον 26χρονο από την αποστολή για το πρώτο τουρνουά που θα διεξαχθεί στην Κίνα με την συμμετοχή της Ιαπωνίας, της Κίνας, την Πολωνίας και της Σλοβενίας.

Ωστόσο δεν έμεινε μόνο εκεί, καθώς έκανε και τεστ σε ακόμα τέσσερις αθλητές χωρίς να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά. Επίσης σε επίσημη ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για το περιστατικό, ζητώντας συγγνώμη από τους φιλάθλους και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την απώλεια εμπιστοσύνης που προκάλεσε η υπόθεση. Παράλληλα, τόνισε ότι αντιμετωπίζει το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλήματος.

Όπως γίνεται αντιληπτό το κλίμα στην ομάδα είναι πολύ βαρύ με τους παίκτες να είναι σοκαρισμένοι από την σύλληψη του συμπαίκτη τους.

Από την πλευρά του, ο Σάτο φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή του και να εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις του, αναγνωρίζοντας τη ζημιά που προκάλεσε τόσο στην ομάδα όσο και στο ιαπωνικό βόλεϊ. Μια τεράστια ζημιά καθώς αυτό το σκάνδαλο έχει κάνει τον γύρο του κόσμου.