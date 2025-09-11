ΑΣ ΠΑΟΚ: «Σενάρια επιστημονικής φαντασίας τα όσα γράφονται, ο κ. Μυστακίδης θέλει να ενισχύσει την ανδρική ομάδα βόλεϊ»

Με ανακοίνωσή του ο ΑΣ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε την πρόθεση του Αριστοτέλη Μυστακίδη να ενισχύσει την ανδρική ομάδα βόλεϊ, ενώ χαρακτήρισε σενάρια επιστημονικής φαντασίας τα όσα ακούγονται.

Με μια σύντομη αλλά περιεκτική ανακοίνωση θέλησε ο ΑΣ ΠΑΟΚ να βάλει «φρένο» στα όσα γράφονται περί... μυστικής συνάντησης μελών του (σσ ΑΣ ΠΑΟΚ) με ανθρώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τη Νέα Τούμπα.

Κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί, πρόκειται μάλιστα για σενάριο επιστημονικής φαντασίας όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, στην οποία τονίζεται πως ο κ. Μυστακίδης επιθυμεί να ενισχύσει οικονομικά την ανδρική ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, ενόψει της σεζόν των 100 χρόνων του συλλόγου.

Η ανακοίνωση:

Αναφορικά με ανυπόστατα δημοσιεύματα που αφορούν υποτιθέμενη «μυστική» συνάντηση μελών του Α.Σ. ΠΑΟΚ με ανθρώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη για τη Νέα Τούμπα, ο Α.Σ. ΠΑΟΚ ενημερώνει πως μετά από αίτημα της πλευράς του Αριστοτέλη Μυστακίδη, μέλη της διοίκησης του Α.Σ. ΠΑΟΚ και του Τ.Α.Α. ΠΑΟΚ, συναντήθηκαν με εκπροσώπους του κυρίου Μυστακίδη και τους μετέφεραν την επιθυμία του επιχειρηματία να ενισχύσει την ανδρική ομάδα του βόλεϊ, ενόψει του εορτασμού για τα 100 χρόνια του Συλλόγου.

Όλα τα υπόλοιπα αφορούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας...