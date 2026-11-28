Απολλώνιος – Ελπίδα 3-2: Μεγάλη νίκη με ολική ανατροπή
Ο Απολλώνιος βρέθηκε με την πλάτη στο τοίχο απέναντι στην Ελπίδα Αμπελοκήπων στο Κερατσίνι, όμως με αντεπίθεση διαρκείας κατάφερε να κάνει την ανατροπή από 0-2 και να πάρει τη νίκη στο τάι μπρέικ.
Η ομάδα του Κώστα Λιώση πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή της νίκη και μάλιστα συνεχόμενη. Η πρώτη ήταν στα Μεσόγεια απέναντι στο Μαρκόπουλο, πάλι με 3-2 σετ όπως και σήμερα απέναντι στην ομάδα των Αμπελοκήπων.
Η Ελπίδα αν και προηγήθηκε με 0-2 σετ δεν κατάφερε να φύγει από το Κερατσίνι με τη πρώτη της νίκη, γνωρίζοντας την τρίτη της ήττα στο τάι μπρέικ.
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Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Λιδωρικιώτη, Παρατηρητής: Πέρρος, Γραμματεία: Καπουράνη.
Διακύμανση:
1ο σετ: 3-8, 9-16, 14-21, 23-25
2ο σετ: 4-8, 11-16, 16-21, 20-25
3ο σετ: 8-4, 16-11, 21-18, 25-20
4ο σετ: 7-8, 16-15, 21-16, 25-19
5ο σετ: 5-1, 10-4, 12-5, 15-6
*Οι πόντοι του Απολλώνιου προήλθαν από 6 άσσους, 67 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και της Ελπίδας προήλθαν από 11 άσσους, 50 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-2 (23-25, 20-25, 25-20, 25-19, 25-06) σε 154′
Ο.Φ.Α. ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ (Κώστας Λιώσης): Σόουζα 23 (21/51 επ., 2 μπλοκ), Αδαμοπούλου 18 (18/53 επ., 43% υπ. – 20% άριστες), Σελιαντίν 4 (3/17 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. – 23% άριστες), Κουτσάρσκα 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Πήττα 16 (7/13 επ., 4 άσσοι, 5 μπλοκ), Κοκότη 6 (4/12 επ., 2 μπλοκ) / Σακαρέλου (λ, 74% υπ. – 43% άριστες), Μπουλούμπαση 1 (1 άσσος), Βυθούλκα, Ρέι 13 (13/32 επ., 18% υπ. – 6% άριστες).
Α.Σ. ΕΛΠΙΣ (Στέλιος Κουτουνίδης): Κώστογλου 6 (4/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τριλυράκη 6 (5/15 επ., 1 άσσος, 55% υπ. – 55% άριστες), Παπαθανασίου 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Απλαδά 5 (2/10 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γουγούση 20 (15/46 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 27% υπ. – 14% άριστες), Κουάρτας 18 (16/62 επ., 2 άσσοι, 40% υπ. – 27% άριστες) / Μπάλλα (λ, 45% υπ. – 32% άριστες), Καϊτετζίδου (λ), Παπάζογλου, Μπαλογιάννη, Γκρέις 6 (5/17 επ., 1 άσσος, 48% υπ. – 33% άριστες), Γκόγκου 1 (1/1 επ.), Γζουντέλλη.
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