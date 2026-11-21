Δύο χρυσά κι ένα ασημένιο μετάλλιο ήταν ο απολογισμός για τα ελληνικά χρώματα στη διοργάνωση τζούντο U18 Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2026.

Με απολογισμό δύο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα ξεκίνησε η αγωνιστική δράση στο Thessaloniki «Millennium Team» Cadet European Cup 2026. Η μεγάλη διεθνής διοργάνωση τζούντο της ηλικιακής κατηγορίας U18, που φιλοξενείται στο κλειστό γυμναστήριο της ΧΑΝΘ, είχε στην πρεμιέρα της ελληνική υπογραφή, με την Ιώ Ειρήνη Παπαθεοδώρου στα -44 κιλά και την Ευγενία Κομπορόζου στα -48 κιλά να κλέβουν την παράσταση, ανεβαίνοντας στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Την εξαιρετική εμφάνιση της ελληνικής αποστολής συμπλήρωσε ο Παναγιώτης Τοσουνίδης, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -55 κιλά.

Οι δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες χάρισαν στη χώρα μας τα πρώτα χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση, η οποία διεξάγεται για τρίτη χρονιά. Με αποφασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και συγκέντρωση, ξεπέρασαν κάθε εμπόδιο στον δρόμο προς την κορυφή, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να ακούσει δύο φορές τον Εθνικό Ύμνο.

Στο τελευταίο χρονικά Ευρωπαϊκό Κύπελλο U18 του 2026 συμμετέχουν 440 τζουντόκα από 28 χώρες και τέσσερις ηπείρους, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας.

Τρία ippon και ιστορικό χρυσό για την Παπαθεοδώρου

Η Ιώ Ειρήνη Παπαθεοδώρου πραγματοποίησε άψογη εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, σημειώνοντας τρεις νίκες, όλες με ippon, και πανηγυρίζοντας τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα επιτυχία της καριέρας της.

Η 15χρονη πρωταθλήτρια, η οποία εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του Ντακάρ 2026, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση, επισφράγισε με τον καλύτερο τρόπο μια ιδιαίτερα παραγωγική αγωνιστική χρονιά.

Στα προημιτελικά, η Παπαθεοδώρου επικράτησε με ippon της Ματίνας Γούλα στον ελληνικό «εμφύλιο», ενώ με τον ίδιο τρόπο νίκησε στον ημιτελικό την Ιταλίδα Ιλάρια Μαρίνο, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον τελικό. Απέναντι στη Ρουμάνα Ντάρια Μάριαν επέδειξε την απαιτούμενη υπομονή και, την κατάλληλη στιγμή, πέτυχε ένα ακόμη ippon, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Το προσπαθούσα καιρό και το κατάφερα», δήλωσε λη Παπαθεοδώρου, αφιερώνοντας το μετάλλιο στους προπονητές και στην οικογένειά της. «Οι επόμενοί μου στόχοι είναι το Πανευρωπαϊκό και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και να συνεχίσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Επιτέλους, άξιζε όλη η προσπάθεια που έχω κάνει», σημείωσε η νεαρή πρωταθλήτρια, η οποία ασχολείται με το τζούντο εδώ και 11 χρόνια.

Δεύτερο διαδοχικό χρυσό για την Κομπορόζου

Ο Νοέμβριος του 2026 θα μείνει αξέχαστος στην Ευγενία Κομπορόζου. Ακριβώς δύο εβδομάδες μετά τον θρίαμβό της στο Győr Millennium Team Cadet European Cup 2026, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε το δεύτερο διαδοχικό χρυσό μετάλλιό της σε Ευρωπαϊκό Κύπελλο, αυτή τη φορά μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Η Κομπορόζου σημείωσε τέσσερις νίκες στο κλειστό της ΧΑΝΘ, τις τρεις από αυτές με ippon. Στη φάση των «16» επικράτησε της Ρουμάνας Ναριάνα Τσιργιάν, στα προημιτελικά της Βουλγάρας Ακσίνια Πέτκοβα και στον ημιτελικό της Βρετανίδας Ταμίλα Αμπντουλάεβα.

Ο τελικός απέναντι στη Ράνι Άργκαμαν από το Ισραήλ εξελίχθηκε σε μια διαφορετική αγωνιστική δοκιμασία. Η Κομπορόζου απέκτησε προβάδισμα με waza-ari και, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και σωστή διαχείριση του αγώνα, το διατήρησε μέχρι το τέλος.

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν ο τελευταίος μου στόχος μέσα στο 2026», είπε μετά τον τελικό η Ευγενία Κομπορόζου και πρόσθεσε: «Δεν είχα τόσο άγχος και μπορούσα να διαχειριστώ καλύτερα τους αγώνες, αλλά είχε δυσκολία αυτό το επίπεδο. Πλέον, ελπίζω να είμαι ακόμα καλύτερη. Τα επόμενα μετάλλια ελπίζω να τα πάρω σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο».

«Ασημένιος» ο Τοσουνίδης

Ο Παναγιώτης Τοσουνίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα -55 κιλά, έπειτα από μια εξαιρετική αγωνιστική παρουσία. Σημείωσε τέσσερις διαδοχικές νίκες στον δρόμο προς τον τελικό, όπου ηττήθηκε στις λεπτομέρειες από τον Ιταλό Μπρούνο Ντε Ντενάρο, με τη διαφορά να κρίνεται σε ένα yuko, παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας τζουντόκα είχε σημειώσει ένα waza-ari και ένα yuko.

Αρχικά, ο Τοσουνίδης επικράτησε με ippon του Ρουμάνου Ντανίιλ Ματέι, ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά με νίκη με yuko απέναντι στον Βούλγαρο Αλεκσάνταρ Βούσεφ. Με τον ίδιο τρόπο ξεπέρασε το εμπόδιο του Σλοβάκου Άνταμ Μάρκοβικς, για να επικρατήσει στον ημιτελικό με ippon του Βρετανού Χάρι Έγκλετον.

«Νιώθω πολύ ωραία. Είχα δύσκολους αντιπάλους, είμαι ενθουσιασμένος με την απόδοσή μου και πιστεύω ότι του χρόνου θα τα πάω ακόμα καλύτερα», δήλωσε ο Τοσουνίδης μετά τον τελικό. «Είμαι στενοχωρημένος που δεν ήρθε το χρυσό, γιατί ήταν στα χέρια μου και το έχασα από ένα λάθος», πρόσθεσε.

Άγγιξαν το μετάλλιο οι Γούλας και Ζαϊμίδης

Έπειτα από επτά απαιτητικούς αγώνες ο καθένας, ο Δημήτρης Γούλας (-55 κιλά) και ο Πέτρος Ζαϊμίδης (-66 κιλά) έφτασαν μία ανάσα από το χάλκινο μετάλλιο. Οι δύο Έλληνες τζουντόκα σημείωσαν από πέντε νίκες, καταλαμβάνοντας τελικά την πέμπτη θέση στις κατηγορίες τους.

Ο Γούλας επικράτησε αρχικά με ippon του Κύπριου Αντώνη Παπαδόπουλου και στη συνέχεια με waza-ari του Ιταλού Λούκα Ταμπουκασβίλι και του Βούλγαρου Μιχάιλ Βούσεφ. Η ήττα του από τον Γεωργιανό Μάτε Μαϊσουράτζε τον οδήγησε στα ρεπεσάζ, όπου νίκησε με ippon τον Ιταλό Σεμπαστιάνο Αντονάτσι και με waza-ari τον Γεωργιανό Ιβάν Γκαμπαραέβι. Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο ηττήθηκε από τον Βρετανό Χάρι Έγκλετον.

Στα -66 κιλά, ο Ζαϊμίδης έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, επικρατώντας με waza-ari του Βούλγαρου Έμο Χτιστόφ και του Σέρβου Λούκα Μάκσιτς και με ippon του Ρουμάνου Ντουμίτρου Φράτιλα. Η ήττα από τον Ούγγρο Νίμροντ Μίλντνερ στα προημιτελικά τον έστειλε στα ρεπεσάζ, όπου επικράτησε με ippon τόσο του Βούλγαρου Ντέγιαν Μιλούσεφ όσο και του συμπατριώτη του Μιχαΐλ Αποστόλοφ. Στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο ηττήθηκε από τον επίσης Βούλγαρο Μαχμούντ Τζαφάρ.

Με δύο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο, η Ελλάδα ολοκλήρωσε την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ιταλία με δύο χρυσά και πέντε χάλκινα μετάλλια, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Μολδαβία με δύο χρυσά. Ακολούθησε η Ρουμανία, με ένα μετάλλιο από κάθε χρώμα.

Το Thessaloniki «Millennium Team» Cadet European Cup 2026 συνεχίζεται και ολοκληρώνεται αύριο, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, με τους αγώνες να ξεκινούν στις 09:30 και την είσοδο για το κοινό να είναι ελεύθερη.

Από τη Δευτέρα 23 έως και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει διεθνές προπονητικό καμπ, το οποίο, όπως και το Ευρωπαϊκό Κύπελλο, συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό ημερολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζούντο (EJU).

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μέγας Αλέξανδρος».