Η Μαρία Σάκκαρη δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα με την Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς, επικράτησε με 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ

Η πορεία της Μαρίας Σάκκαρη στο τελευταίο της τουρνουά στη σεζόν συνεχίζεται, η 31χρονη ελάχιστα προβληματίστηκε με αντίπαλο την 32χρονη Ρωσίδα, Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς, επικράτησε με 6-2, 6-3 σε 86 λεπτά και προκρίθηκε στα ημιτελικά στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ.

Εκεί το Σάββατο (7/11) θα παίξει με την Αλεξάντρα Εάλα (Νο.17) ή την Κροάτισσα, Αντονία Ρούζιτς (Νο.81).

Αυτός θα είναι ο 3ος ημιτελικός για τη Σάκκαρη μέσα στο 2026 μετά τον νικηφόρο επί της Αλίνα Κορνέεβα τον Ιούλιο στο 250άρι της Αθήνας και τον χαμένο από την Καρολίνα Μούχοβα τον Φεβρουάριο στο WTA στην Ντόχα.

Η Σάκκαρη διατήρησε το σερβίς της στο εναρκτήριο game (1-0) και στην 4η ευκαιρία της για break, αυτό ήρθε μετά το διπλό λάθος από τη Σάσνοβιτς (2-0).Χωρίς προβλήματα έκανε το 3-0, ενώ με love games έφθασε στο 4-1 και στο 5-2.

Με διπλό λάθος από τη Σάσνοβιτς η Σάκκαρη πήρε προβάδισμα 0-40, έχοντας τριπλό set point και στην 3η ευκαιρία, μετά το 18ο αβίαστο λάθος από την αντίπαλό της κατέκτησε το σετ με 6-2 σε 35 λεπτά.

Η Σάκκαρη χωρίς να κινδυνεύει στα service games, έκανε το 1-0 και το 2-1 στο ξεκίνημα του 2ου σετ. Η Σάσνοβιτς έχασε ένα εύκολο forehand για να δημιουργήσει διπλό break point, με τη Σάκκαρη στη συνέχεια να κατακτά το game για το 3-2.

Στο 6ο game η Σάκκαρη έφθασε στο πρώτο break point στο 2ο σετ, με τη Σάσνοβιτς να αστοχεί στο διαγώνιο forehand και την Ελληνίδα να ξεφεύγει με 4-2.

Μάχη έγινε στο 7ο game, η Σάκκαρη προηγήθηκε 40-0, όμως η Σάσνοβιτς έφθασε στις πρώτες της ευκαιρίες για break στο παιχνίδι και στην 3η το πέτυχε, μειώνοντας σε 4-3.

Ο προημιτελικός φάνηκε να αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, όμως η Σάκκαρη δεν θέλησε να μπει σε περιπέτειες, βρήκε break point στο 8ο game, το εκμεταλλεύτηκε (5-3) και σερβίροντας έκλεισε το σετ με 6-3, για την 29η νίκη της στη σεζόν και την πρόκριση στα ημιτελικά.