H Σάκκαρη με τη Μάγια Τζόιντ το μεσημέρι της Τετάρτης στο Χονγκ Κονγκ

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει τη Μάγια Τζόιντ το μεσημέρι της Τετάρτης (4/11), για την πρόκριση στα προημιτελικά στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ.

Η Μαρία Σάκκαρη επικρατώντας επί της Κάρολ Λι με 2-0 σετ, πήρε την πρόκριση στον 2o γύρο στο WTA 250 του Χονγκ Κονγκ.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη Μάγια Τζόιντ (Ν0.90) από την Αυστραλία, που με τη σειρά της απέκλεισε τη συμπατριώτισσά της Μάντισον Ίνγκλις με 7-5, 6-2, σε ένα παιχνίδι που έγινε το πρωί της Τρίτης (3/11).

Ο αγώνας της Σάκκαρη με τον Τζόιντ θα γίνει την Τετάρτη (4/11), θα είναι o 3ος στο πρόγραμμα της ημέρας στο κεντρικό κορτ και θα αρχίσει γύρω στις 12:30, ώρα Ελλάδος.

H Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά την 26χρονη παίκτρια από την Αυστραλία, η οποία ειδικεύεται στο διπλό (Νο.26) κι έχει κατακτήσει δύο τίτλους σε αυτό, πέρυσι στο Ραμπάτ και φέτος στο Μοντερέι.

Η νικήτρια θα περάσει στα προημιτελικά, όπου θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Τάλια Γκίμπσον από την Αυστραλία (Νο.36) και τη Λευκορωσίδα, Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς (Νο.101).

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