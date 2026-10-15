Η Σάκκαρη πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά, ενώ στις «8» πέρασαν και οι Σβιτολίνα και Σβιόντεκ. Εκτός συνέχειας στο ATP 1000 της Γουχάν έμειναν αιφνιδίως Γιόβιτς, Μούχοβα και Παολίνι.

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε εύκολα στην φάση των «8», νικώντας την Μία Ποχάνκοβα με 2-0 σετ. Στο παιχνίδι που η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν άμεσα ενδιαφερόμενη, η Μάγια Χβαλίνσκα άφησε εκτός με 2-0 σετ την Ίβα Γιόβιτς και πέρασε στα προημιτελικά του Wuhan Open με 6-4, 6-1. Η Ίγκα Σβιόντεκ εύκολα στις «8» της διοργάνωσης επικρατώντας 6-4, 6-1 της Άσλιν Κρούγκερ. Η Αν Λι πέρασε στο tie-break νικώντας 2-0 την Τζάνις Τσεν. Στην επόμενη φάση και η Γελένα Οσταπένκο μετά το 2-1 απέναντι στην Λέιλα Φερνάντεζ με 6-1, 1-6, 6-4. Εκτός συνέχειας οι Μούχοβα και Παολίνι με την τελευταία να πέφτει στο «καναβάτσο» από την Βρετανίδα Σόνεϊ Κάρταλ, Νο.170 στο κόσμο.

Η Ίβα Γιόβιτς αποκλείστηκε από το Wuhan Open, η οποία ήταν φαβορί για αντίπαλος της Σάκκαρη στα προημιτελικά. Η Χβαλίνσκα επικράτησε απέναντι στην Αμερικανίδα, Νο.10 του world ranking, με σχετική ευκολία, παίρνοντας το πρώτο σετ με 6-4 και το δεύτερο με 6-1.

Η Ίγκα Σβιόντεκ πέρασε άνετα στα προημιτελικά του τουρνουά νικώντας 6-1 και 6-4 την Αμερικανίδα Άσλιν Κρούγκερ και αντιμετωπίζει την Αν Λι, ενώ στα ημιτελικά διασταυρώνεται με την νικήτρια από το ζευγάρι της Σάκκαρη.

Η Λι μπορεί να πήρε έυκολα το πρώτο σετ απέναντι στην Τσεν με 6-1, αλλά στο δεύτερο σετ έφτασαν στο tie-break. Εκεί, η Αμερικανίδα καθάρισε την αναμέτρηση παίρνοντάς το με 7-1, έκανε το 7-6 στο game και το 2-0 στα σετ.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό η Ελίνα Σβιτολίνα ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Άνιου Γκούο με 6-1, 6-4 και θα αντιμετωπίσει στην φάση των «8» την Σόνεϊ Κάρταλ, που συνεχίζει να εντυπωσιάζει στη διοργάνωση, αποκλείοντας μετά την Μπένσιτς και την Παολίνι.

Άλλη μία, με βάση πιθανοτήτων, απρόσμενη νίκη πήρε η Ντιάνα Σνάιντερ, που βρίσκεται στην 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, απέναντι στο Νο.6 παγκοσμίως, Καρολίνα Μούχοβα, με 7-5, 6-3. Την Σνάιντερ στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει η Γελένα Οσταπένκο, η οποία επικράτησε της Καναδής, Λέιλα Φερνάντεζ, με 6-1, 1-6, 6-4.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών της Παρασκευής (16/10)