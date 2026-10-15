Σάκκαρη: H βροχή έχει φέρει καθυστέρηση στο παιχνίδι με την Ποχάνκοβα

Δημήτρης Ντζάνης
Σάκκαρη: H βροχή έχει φέρει καθυστέρηση στο παιχνίδι με την Ποχάνκοβα
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Η βροχή στη Γουχάν έχει φέρει καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με τη Μία Ποχάνκοβα στο WTA 1000 της κινεζικής πόλης.

Η βροχόπτωση στην πόλη Γουχάν της Κίνας έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στο πρόγραμμα των αγώνων της Πέμπτης (15/10).

Μαζί και το παιχνίδι της Μαρίας Σάκκαρη με τη Σλοβάκα, Μία Ποχάνκοβα, που είναι και το εναρκτήριο του προγράμματος στο court 1.

O αγώνας ήταν προγραμματισμένος να αρχίσει στις 06:00 το πρωί ώρα Ελλάδος, όμως μετά και την τελευταία ενημέρωση των διοργανωτών, οι παίκτριες θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον μέχρι τις 09:00.

Αντίθετα το πρόγραμμα διεξάγεται κανονικό στο κεντρικό κορτ, που διαθέτει οροφή και ήδη η Ντιάνα Σνάιντερ νίκησε την Καρολίνα Μούχοβα με 7-5, 6-3 και πέρασε στα προημιτελικά.

@Photo credits: INTIME
     

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