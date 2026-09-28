Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κατέκτησε τον τίτλο στα διπλά του WTA 125 στο Τολεντίνο της Ιταλίας μαζί με την Εκατερίνα Γκοργότζε, νικώντας με 2-0 σετ τις Ανέτα Κούτσμοβα και Ανέτα Λαμπούτκοβα.

Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ κατάφερε να αφήσει πίσω της τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς ένα πρόβλημα υγείας την επηρέασε στο μονό, όπου και γνώρισε την ήττα στον πρώτο γύρο, ωστόσο στη συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της και ολοκλήρωσε ιδανικά την παρουσία της στην ιταλική πόλη. Μαζί με τη Γεωργιανή, Εκατερίνα Γκοργότζε κατέκτησαν τον τίτλο στο διπλό του WTA 125 που διεξήχθη στο Τολεντίνο της Ιταλίας, νικώντας τις Ανέτα Κούτσμοβα και Ανέτα Λαμπούτκοβα από την Τσεχία με 6-1, 6-2.

Η Παπαμιχαήλ άφησε πίσω της την ήττα με 6-3, 6-3 από την Ισπανίδα Ζουλέτα Ντε Ρεάλες. Συνέχισε στο διπλό της διοργάνωσης με την Εκατερίνα Γκοργότζε. Στο πρώτο γύρο αντιμετώπισαν το δίδυμο Ντε Στέφανο-Πιέρι και σε μόλις 58 λεπτά καθάρισαν με 6-2, 6-3, παίρνοντας την πρόκριση στα προημιτελικά.

Στη προημιτελική φάση, η Ελληνίδα τενίστρια μαζί με την Γκοργότζε έδειξαν την πολύ καλή χυμεία που είχαν στο court. Ήρθαν αντιμέτωπες με τις Χουέργκο-Λινάνα, που ήταν το Νο. 2 του ταμπλό του τουρνουά. Το πρώτο σετ χάθηκε για την ομάδα της Παπαμιχαήλ με 6-4 όμως κατάφεραν και ανέτρεψαν το σκορ με 7-6(5), 7-6(2).

Στον ημιτελικό βρήκαν στον δρόμο τους τις Μορατέλι και Ρουτζέρι, με εξίσου καλή πορεία στη διοργάνωση ως τον ημιτελικό. Εκεί οι Παπαμιχαήλ-Γκοργότζε πήραν τον αγώνα και την πρόκριση στον τελικό με 6-2 και 7-6(5).

Στο μεγάλο τελικό δεν είχαν όσο δύσκολο έργο είχαν σε προηγούμενες φάσεις της διοργάνωσης. Στη μάχη για το τρόπαιο, αντιμετώπισαν τις Κούτσμοβα-Λαμπούτκοβα, οι οποίες δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν στον ρυθμό του ελληνικού-γεωργιανού διδύμου. Οι Δέσποινα Παπαμιχαήλ και Εκατερίνα Γκοργότζε επικράτησαν εύκολα με 6-1, 6-2 και πήραν τον πολυπόθητο τίτλο.

Για την Παπαμιχαήλ ήταν ο 3ος τίτλος στην καριέρα της σε διπλά, με τον συγκεκριμένο να είναι ο πρώτος της μέσα στο 2026.