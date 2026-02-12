Σάκκαρη: «Είναι μια τεράστια διαδικασία στο μυαλό σου για να κάνεις τέτοιες νίκες»

Τι δήλωσε η Μαρία Σάκκαρη μετά τη νίκη επί της Ίγκα Σβιόντεκ και την πρόκριση στα ημιτελικά στο WTA 1000 στην Ντόχα, που θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής (13/2).

Η Μαρία Σάκκαρη με την εντυπωσιακή της νίκη επί της Ίγκα Σβιόντεκ, είναι το πρόσωπο της ημέρας στην Ντόχα. Η 30χρονη Ελληνίδα παίκτρια με την 4η σερί της νίκη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, έχει σημαντική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη, όμως το πιο σημαντικό είναι πως κερδίζει σε αυτοπεποίθηση.

Νίκησε το Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης για 4η φορά στην καριέρα της και πρώτη μετά τα WTA Finals του 2021 στο Μεξικό και η Μαρία Σάκκαρη στις δηλώσεις της μετά τον προημιτελικό, αναφέρθηκε στη σημασία αυτής της επιτυχίας.

«Έχω μείνει άφωνη, γιατί είχα καιρό να ζήσω μια τόσο μεγάλη μέρα σαν τη σημερινή. Όταν πέφτεις στην κατάταξη και δεν παίζεις καλό τένις, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Πέρυσι, στον 2ο γύρο απέναντί της, δεν είχα αυτοπεποίθηση. Δεν πίστευα στον εαυτό μου. Φέτος είναι διαφορετικά. Πρέπει να πω ότι αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Σκέφτεσαι ότι δεν θα μπορέσεις ποτέ ξανά να νικήσεις αυτές τις παίκτριες. Είναι μια τεράστια διαδικασία που πρέπει να περάσεις στο μυαλό σου για να πειστείς ότι μπορείς να το κάνεις».

O ημιτελικός της Σάκκαρη ορίστηκε να είναι ο δεύτερος στη σειρά στο πρόγραμμα της Παρασκευής (13/2). Αρχικά, στις 17:00 ώρα Ελλάδος, η Γιέλενα Οσταπένκο θα παίξει είτε με την Έλενα Ριμπάκινα, είτε με τη 19χρονη Καναδέζα, Βικτόρια Εμπόκο.

Θα ακολουθήσει ο ημιτελικός της Μαρίας Σάκκαρη με τη νικήτρια του προημιτελικού ανάμεσα στην Καρολίνα Μούχοβα (Νο.17 στον κόσμο) και την Άννα Καλινσκάια (Νο.24),.