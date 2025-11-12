Ένα αστρονομικό ποσό σε prize money συγκέντρωσε η Αρίνα Σαμπαλένκα τη φετινή σεζόν, ξεπερνώντας το ρεκόρ της Σερένα Γουίλιαμς...

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μπορεί να μην κατέκτησε τον τίτλο στα WTA Finals, ωστόσο πραγματοποίησε μία εκπληκτική σεζόν η οποία μεταφράζεται μέσω ενός υπέρογκου ετήσιου prize money.

Πιο συγκεκριμένα, η Νο.1 τενίστρια του κόσμου έλαβε κάτι παραπάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια τη φετινή σεζόν. Η συμμετοχή της σε τρεις τελικούς Grand Slam, εκ των οποίων κέρδισε σε έναν, αλλά και οι κατακτήσεις τριών ακόμη τίτλων ανέβασαν αισθητά τα κέρδη της από τα τουρνουά.

Φυσικά, στα κέρδη από τα τουρνουά που συμμετείχε συμπεριλαμβάνονται και οι πολύ καλές εμφανίσεις της 27χρονης τενίστριας, η οποία στα περισσότερα τουρνουά που έλαβε μέρος πήγε αρκετά μακριά. Εννοείται πως και το γεγονός ότι τερμάτισε στην κορυφή του κόσμου έχει κομβική σημασία.

Σημειώνεται πως τα ετήσια χρηματικά έπαθλα, τα οποία έλαβε την χρονιά που πέρασε η Σαμπαλένκα, έσπασαν το ρεκόρ που κρατούσε η Σερένα Γουίλιαμς. Η Αμερικανίδα τενίστρια, το 2013, είχε κερδίσει 12.4 εκατομμύρια δολάρια από τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.