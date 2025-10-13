Η Μαρία Σάκκαρη δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό της ξεκίνημα με αντίπαλο την Άσλιν Κρούγκερ, καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ στον 1ο γύρο στο 250άρι τουρνουά στην Οσάκα.

Η Μαρία Σάκκαρη άρχισε καλά τον αγώνα της απέναντι στην Άσλιν Κρούγκερ, όμως δεν είχε ανάλογη συνέχεια, γνωρίζοντας την ήττα με 6-2, 3-6, 4-6 και τον αποκλεισμό στον 1ο γύρο στο 250άρι τουρνουά στην Οσάκα.

Στο δεύτερο παιχνίδι τους μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, αυτή τη φορά η Σάκκαρη δεν τα κατάφερε με την 21χρονη Αμερικανίδα, όπως συνέβη στο Πεκίνο στις 24 Σεπτεμβρίου, όταν επικράτησε με 2-1 σετ.

Καθοριστικό σημείο στην τελική έκβαση του αγώνα ήταν το ξεκίνημα του 3ου σετ, η Σάκκαρη αν κι έσωσε εννέα σερί break points, στη 10η ευκαιρία της Κρούγκερ υπέπεσε σε διπλό λάθος, η Αμερικανίδα προσπέρασε με 2-1 και χωρίς να κινδυνεύσει στα δικά της service game, εξασφάλισε την παρουσία της στον γύρο των «16».

Με άνεση το 1-0

H Σάκκαρη άρχισε τον αγώνα με break τον αγώνα και πολύ γρήγορα προηγήθηκε 2-0. Διατήρησε το σερβίς της για το 3-1. Στο 6ο game η Σάκκαρη «έσβησε» τον πρώτο κίνδυνο break (30-40) και με άσο το κατέκτησε για το 4-2.

Και όχι μόνο αυτό, στο 7ο game η Ελληνίδα παίκτρια εκμεταλλεύτηκε τη 2η ευκαιρία που είχε για break, ξεφεύγοντας με 5-2. Σέρβιρε για την κατάκτηση του 1ου σετ, έφθασε στο 40-0 και στο 2ο set point τα κατάφερε με 6-2 σε 33 λεπτά.

Κακό ξεκίνημα στο σετ και 1-1

Η Κρούγκερ αποφεύγοντας το 3ο break στο σερβίς της, έκανε το 1-0 στο 2ο σετ. Η Αμερικανίδα έκανε τη ζημιά στο 2ο game, break point στο 30-40, λάθος της Σάκκαρη με το backhand και προβάδισμα με 2-0.

Διατηρώντας με άνεση το σερβίς της η Αμερικανίδα ξέφυγε με 3-0, η Σάκκαρη από το 40-0, βρέθηκε αντιμέτωπη με νέο break point, όμως μείωσε σε 3-1.

Η Σάκκαρη έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει περισσότερο, με την Κρούγκερ να σώζει δύο break points και να κάνει το 4-1. Και πάλι η Σάκκαρη είδε να χάνει προβάδισμα 40-0, όμως ξανά είχε τη λύση για να κατακτήσει το game για το 4-2.

Η Κρούγκερ χωρίς προβλήματα διατήρησε το προβάδισμα των τριών games (5-2), με τη Σάκκαρη να μειώνει σε 5-3 και έχει μια τελευταία ευκαιρία στο σετ. Απάντησε στο 30-0, «έσωσε» το 1o set point, όμως η Κρούγκερ με forehand winner στη νέα ευκαιρία της κατέκτησε το σετ με 6-3.

Ένα κρίσιμο break κι αποκλεισμός

Σε ένα μαραθώνιο game, η Σάκκαρη έδειξε τεράστια ψυχραμία, απάντησε και στις έξι περιπτώσεις που βρέθηκε αντιμέτωπη με break point και με winner κατέκτησε το εναρκτήριο game του 3ου σετ.

Σε αντίστοιχα δύσκολες συνθήκες βρέθηκε η Σάκκαρη και στο 3o game, αρχικά απάντησε στο 0-40, φθάνοντας στα εννέα σερί σωσμένα break points στο σετ, όμως στη 10η ευκαιρία της Αμερικανίδας, υπέπεσε στο 1ο διπλό λάθος, με την Κρούγκερ να προσπερνά με 2-1.

H Aμερικανίδα ξέφυγε με 3-1 και 4-2, η Σάκκαρη πλησίασε και στις δύο περιπτώσεις στο ένα game, μείωσε εκ νέου σε 5-4, όμως η Κρούγκερ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης, έφθασε σε τριπλό match point και στην 3η ευκαιρία μετά το άτσαλο forehand από τη Σάκκαρη, έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.



