Σάκκαρη: Πότε κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά του Πεκίνου
Φουλ αγωνιστική δράση για το τένις με το ένα τουρνουά να διαδέχεται το άλλο και φυσικά η Μαρία Σάκκαρη δεν θα μπορούσε να λείπει. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά την παρουσία της στο Μεξικό και συγκεκριμένα στην Γκουανταλαχάρα, συνεχίζει στο Πεκίνο και στο 1000άρι που θα λάβει χώρα στην πρωτεύουσα της Κίνας.
Η Σάκκαρη θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24/9 όπου και θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του συγκεκριμένου τουρνουά την Αμερικανίδα, Άσλιν Κρούγκερ. Το παιχνίδι αυτό θα αρχίσει μετά το τέλος της αναμέτρησης ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ και Χαν Σι.
Αν η Μαρία Σάκκαρη καταφέρει να κερδίσει θα βρει απέναντί της την Λέιλα Φερνάντεζ και αν και πάλι καταφέρει να κερδίσει είναι εξαιρετικά σημαντικό να παίξει απέναντι στην Κόκο Γκοφ που είναι και το μεγάλο φαβορί να βρεθεί στον 3ο γύρο.
Το πρόγραμμα της Τετάρτης (24/09):
Capital Group Diamond:
06:00 McCartney Kessler v. Han Shi
08:00 Ashlyn Krueger v. Maria Sakkari
10:00 Brabora Krejcikova v. Anna Blinkova
12:00 Qualifier/LL v. Shuai Zhang
