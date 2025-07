Σάκκαρη: «Είμαι χαρούμενη που δίνω στον εαυτό μου μία ακόμα ευκαιρία να παίξει καλύτερο τένις» (vid)

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη μετά την νίκη επί της Κάρσον Μπρανστάιν με 6-2, 3-6, 7-5 στον πρώτο γύρο στο 1000άρι του Μόντρεαλ.

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Κάρσον Μπρανστάιν με 6-2, 3-6, 7-5 στον πρώτο γύρο στο 1000άρι του Μόντρεαλ και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στον επόμενο γύρο, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί αντιμέτωπη με το Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, Τζέσικα Πέγκουλα.

Μετά τη λήξη του αγώνα, η Σάκκαρη έκανε δηλώσεις για την αντίπαλό της, τις συνθήκες στο γήπεδο και την απόδοσή της, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη νίκη, αλλά και επισημαίνοντας σημεία που χρειάζονται βελτίωση ενόψει του επόμενου δύσκολου αγώνα.

Για την αντίπαλο της ανέφερε:« Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, έπαιξε εκπληκτικό τένις. Είναι ψηλή, είναι big server και έχει μεγάλα χτυπήματα. Και έχει περιθώρια βελτίωσης γιατί είναι ακόμα πολύ νέα».

Για το ματς και τις συνθήκες του γηπέδου είπε: «Περίμενα ένα δύσκολο ματς, δεν αισθανόμουν καθόλου άνετα στο court, γιατί είναι ένα γρήγορο γήπεδο. Τώρα έχω ρεπό και ελπίζω να συνηθίσω την ταχύτητα του γηπέδου και να είμαι καλύτερη στο επόμενο ματς».

Για την απόδοση της στο παιχνίδι της ανέφερε: «Όχι και τόσα πολλά πράγματα! Μου άρεσε που ήμουν θαρραλέα στο τέλος του 3ου σετ, αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ήμουν λίγο τυχερή που βρήκα κάποιες γραμμές, αλλά την ίδια στιγμή έδειξα θάρρος κι αυτό ήταν το κλειδί. Είμαι χαρούμενη που δίνω στον εαυτό μου μια ακόμα ευκαιρία να παίξει καλύτερο τένις και να απολαύσει την ατμόσφαιρα εδώ. Τα καναδικά τουρνουά δεν μου έχουν φερθεί και τόσο καλά στο παρελθόν, ελπίζω να αλλάξει αυτό φέτος!».

Sakkari after beating Carson Branstine in Montreal



“What did you especially like about your game tonight?”



Maria: “What I liked?”



“Yeah.”



Maria: “Not many things” 😂



