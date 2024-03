Η Γκοφ στα ημιτελικά του Ιντιαν Γουέλς, περιμένει Σάκκαρη ή Ναβάρο

Η Κόκο Γκοφ δεν δυσκολεύτηκε να αποκλείσει την Κινέζα Γιουάν και για πρώτη φορά στην καριέρα της, θα παίξει στον ημιτελικό του Ιντιαν Γουέλς.

Απέφυγε τις δυσάρεστες εκπλήξεις η Κόκο Γκοφ και περιμένει να μάθει αν θα έχει αντίπαλο την Σάκκαρη ή τη Ναβάρο στα ημιτελικά.

Κέρδισε την Κινέζα Γιουάν με 6-4, 6-3 και για πρώτη φορά θα παίξει σε ημιτελικό του β. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός της φέτος, μετά το Australian Open.

