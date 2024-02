Ζευγάρι έκπληξη στον τελικό του Ντουμπάι καθώς η Αννα Καλίνσκαγια πέταξε εκτός την Σβιόντεκ και θα παίξει στον τελικό με την Τζασμίν Παολίνι!

Θύμα έκπληξης η Ιγκα Σβιόντεκ στα ημιτελικά του Ντουμπάι, καθώς η Αννα Καλίνσκαγια την πέταξε εκτός τελικού!

Η Καλίνσκαγια ξεκίνησε από τα προκριματικά του τουρνουά και κατάφερε να περάσει στον τελικό του 1000αριου τουρνουά, κερδίζοντας το Νο1 του κόσμου με 6-4, 6-4. Η Σβιόντεκ μάλιστα χρειάστηκε να σβήσει δύο match point στο εις βάρος της 5-2, αλλά το μόνο που κατάφερε εν τέλει, ήταν να μαζέψει το τελικό σκορ.

Having the week of her life



Anna Kalinskaya defeats world No.1 Swiatek 6-4, 6-4 to become just the second qualifier to reach a WTA 1000 final!#DDFTennis pic.twitter.com/0hzxG49YME