Η Μαρία Σάκκαρη δεν είχε τύχη απέναντι σε μια εκπληκτική Κόκο Γκοφ (6-2, 6-4) που έκλεισε θέση για τα ημιτελικά κόντρα στην Σβιόντεκ.

Η Κόκο Γκοφ ήταν σε... άλλο επίπεδο και σταμάτησε την Μαρία Σάκκαρη.

Η εκπληκτική 18χρονη Αμερικανίδα, έφτασε τις 17 σερί νίκες, κερδίζοντας την Μαρία με 2-0 σετ (6-2, 6-4 σε μία ώρα και 19 λεπτά), βγάζοντας ουσιαστικά την Ελληνίδα, εκτός διεκδίκησης μιας θέσης στο WTA Finals (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου).

Η Σάκκαρη βρέθηκε πάνω στην πιο φορμαρισμένη παίκτρια του Tour και πριν καλά καλά καταλάβει τι συμβαίνει, βρέθηκε πίσω με 4-0 στο δεύτερο σετ. Προσπάθησε να ισορροπίσει το παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να βρει ούτε μια ευκαιρία για break σε όλο το ματς, ενώ αντίθετα, η Γκοφ, την ανάγκαζε σε μεγάλα ράλι και γεμάτα games, κάνοντας την ζωή της δύσκολη.

Η Γκοφ έχασε μόνο 3 πόντους στο πρώτο της σερβίς και 8 συνολικά σε όλο το ματς (!) για να φτάσει άνετα στη νίκη.

Η Γκοφ στα ημιτελικά θα παίξει με την Σβιόντεκ, σε μία ματσάρα που αναμένεται αύριο με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Σάκκαρη θα πάει να κλείσει πλέον την χρονιά στο 500αρι της πόλης Ζενγκζού.

Η Γκοφ ξεκίνησε με break το ματς καθώς η Σάκκαρη έκανε δύο διπλά λάθη, ένα στο δικό της αβαντάζ κι ένα στο τρίτο break point της αντιπάλου της.

Το 2-0 ήρθε αβίαστα καθώς η Σάκκαρη δεν είχε επιστροφές. Δέχτηκε μάλιστα και δεύτερο break από δύο δικά της λάθη, για να γίνει το 3-0 για την Γκοφ, η οποία είχε και το σερβίς. Στο 4-0 η Μαρία πήρε warning καθώς είπε κάποια… γαλλικά, με αποδέκτη τον εαυτό της, αλλά της έκανε καλό καθώς ξέσπασε στο επόμενο game και μείωσε σε 4-1.

Coco's got it all going on! @CocoGauff | #ChinaOpen pic.twitter.com/1ZUPLrpWDT