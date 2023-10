Η Σάκκαρη δεν γνώριζε ότι θα παίξει με την Γκοφ στην συνέντευξη στο court

Ενα αστείο περιστατικό συνέβη στις δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη εντός του γηπέδου καθώς δεν είχε ιδέα ποια είναι η επόμενη αντίπαλος… αιφνιδιάζοντας τον δημοσιογράφο.

Αν και το παιχνίδι της Γκοφ προηγήθηκε της Σάκκαρη, η Ελληνίδα τενίστρια όπως αποδείχθηκε δεν ασχολήθηκε, αφού ήθελε να μείνει συγκεντρωμένη στο δικό της ματς.

Μετά τη νίκη της έμεινε στο γήπεδο να κάνει δηλώσεις και ο δημοσιογράφος την ρώτησε για την «αυριανή αντίπαλο», αλλά η Σάκκαρη δεν ήξερε ποια θα είναι αυτή!

Αιφνιδίασε τον ρεπόρτερ, ο οποίος τελικά… άλλαξε την ερώτηση και η Σάκκαρη κλήθηκε να απαντήσει για τις προσδοκίες της στο υπόλοιπο του τουρνουά.

«Οι προσδοκίες μου σε κάθε τουρνουά είναι να φτάνω όσο πιο μακριά μπορώ, εδώ είναι ένα από τα δυνατότερα τουρνουά της χρονιάς, οπότε όσο πιο μακριά πας τόσο πιο δύσκολο γίνεται. Περιμένω ακόμα μια μάχη και ελπίζω να μπορέσω να μείνω στο Πεκίνο μέχρι το τέλος» είπε.

Οσο για το παιχνίδι με την Γουάνγκ, σχολίασε πως «Είναι δύσκολο όταν παίζεις με αντίπαλο παίκτρια που είναι στην έδρα της γιατί ξέρεις ότι θα έχει και το κοινό με το μέρος της. Είμαι χαρούμενη που έμεινα στο ματς και πάλεψα ως το τέλος. Δεν σταμάτησα πάντως να πιστεύω ότι θα έκλεινα το ματς ακόμα και όταν ήμουν πίσω με break point» σχολίασε η Σάκκαρη.

