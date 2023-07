Η Πολωνία αρνήθηκε την είσοδο στη χώρα στη Ρωσίδα, Βέρα Ζβονάρεβα

Οι πολωνικές αρχές δεν επέτρεψαν στη Ρωσίδα Βέρα Ζβονάρεβα να εισέλθει στη χώρα και να αγωνιστεί στο Όπεν της Βαρσοβίας.

Η Ρωσίδα τενίστρια Βέρα Ζβονάρεβα αποκλείστηκε από την είσοδο στην Πολωνία «για λόγους κρατικής ασφάλειας και δημόσιας ασφάλειας», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας το Σάββατο (22/7).

H 38χρονη παίκτρια «χάλκινη» Ολυμπιονίκης του 2008 στο Πεκίνο, ήταν στη λίστα με τους παίκτριες στο Όπεν της Βαρσοβίας, που ξεκινά τη Δευτέρα (24/7)

«Η συνοριακή φρουρά εμπόδισε μια τενίστρια από τη Ρωσία τενίστα να εισέλθει στην Πολωνία. Η Βέρα Ζβονάρεβα, χρησιμοποιώντας βίζα που εκδόθηκε από τη Γαλλία, προσπάθησε να μπει στη χώρα μας με πτήση από το Βελιγράδι στη Βαρσοβία», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση.

Για το συμβάν, εξέδωσε ανακοίνωση και η WTA, η οποία έκανε την εξής δήλωση:

«Η WTA είναι ενήμερη για την κατάσταση με την Βέρα Ζβονάρεβα στη Βαρσοβία. Η ασφάλεια και η υγεία όλων των παικτριών, αποτελεί προτεραιότητα της WTA. H Βέρα απελάθηκε από την Πολωνία και εμείς θα αξιολογήσουμε περαιτέρω το θέμα με το τουρνουά».

WTA statement on Vera Zvonareva’s entry into Poland



The WTA is aware of the situation involving Vera Zvonareva in Warsaw.



The safety and well-being of all players is a top priority of the WTA.



Vera has departed Poland and we will be evaluating the issue further with the event.