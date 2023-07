Η Αμαρίσα Τοθ δέχτηκε πολύ έντονη κριτική, αλλά και απειλητικά μηνύματα για την άθλια συμπεριφορά της απέναντι στην Ζανγκ και τώρα ζητάει συγνώμη.

Κατόπιν εορτής η Αμαρίσα Τοθ αποφάσισε να ζητήσει συγνώμη για την άθλια συμπεριφορά που είχε απέναντι στη Σουάι Ζανγκ στο τουρνουά της Βουδαπέστης.

Η Ουγγαρέζα τενίστρια, με ρίζες από την Ταϊλάνδη, ενώ η Ζανγκ περίμενε (μάταια καθώς η διαιτητής είχε επίσης απαράδεκτη συμπεριφορά σε πόντο που ήταν καθαρά υπέρ της Κινέζας) τον supervisor για να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος της, πήγε και έσβησε το σημάδι από το μπαλάκι για να μην μπορεί να ελεγχθεί ο πόντος.

erasing the ball mark and celebrating when your opponent retires from the match is a new low for sportsmanship in tennispic.twitter.com/lU3ORaGL7T July 18, 2023

Στη συνέχεια, ενώ η Ζανγκ έπαθε κρίση πανικού βλέποντας πως και η αντίπαλός της και η διαιτητής, ηθελημένα έκαναν ότι μπορούσαν για να της στερήσουν τη νίκη, πανηγύρισε μπροστά της με επιεικώς προκλητικό τρόπο, μη σεβόμενη την κατάσταση της αντιπάλου της.

I went to check the controversial point between Shuai Zhang and Kiara Toth and I really don't have words for how bad the umpire was for this mark. @WTA it's really time you do something and investigate these, they can't make such big mistakes at this level. This is pure robbery pic.twitter.com/2jr6MY3tDU — LorenaPopa (@popalorena) July 18, 2023

Η στάση της προκάλεσε θύελλα και όλες οι κορυφαίες τενίστριες του κόσμου το σχολίασαν, ζητώντας μάλιστα να αποβληθεί από το Tour η Τοθ.

@zhangshuai121 is the nicest player on the tour!! That Toth girl should be banned from the tour https://t.co/N9QLPDbLDX — Maria Sakkari (@mariasakkari) July 19, 2023

Βλέποντας όλη αυτή την οργή σε βάρος της, η νεαρή Ουγγαρέζα έκοψε την δημόσια πρόσβαση στους λογαριασμούς της στα σόσιαλ και τρεις μέρες μετά βγήκε να ζητήσει συγνώμη με βίντεο.

«Δεν περίμενα πως ο πρώτος μου αγώνας WTA θα προκαλούσε τέτοια καταιγίδα. Είμαι πολύ μετανιωμένη γι' αυτό που συνέβη. Σέβομαι τη Σουάι Ζανγκ ως παίκτρια και ως άνθρωπο. Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να δείξω ασέβεια, να αναστατώσω ή να προκαλέσω πόνο σε κάποιον. Συνειδητοποιώ πως δεν θα έπρεπε να πανηγυρίσω μ' αυτόν τον τρόπο και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Με συνεπήραν τα συναισθήματα και η ένταση του αγώνα εκείνη τη στιγμή. Είμαι συγκεντρωμένη στο τένις και δεν ήθελα να κερδίσω με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω στο μέλλον να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω με τη Ζανγκ και να της πω πόσο άσχημα νιώθω που το ματς τελείωσε έτσι» ανέφερε.