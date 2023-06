Η Ινγκριντ Μάρτινς πέτυχε αναμφίβολα τον πιο τυχερό, αλλά και εντυπωσιακό πόντο που έχουμε δει φέτος στο διπλό.

Εναν απίστευτης ομορφιάς, αλλά και με μεγάλη δόση τύχης, πόντο, πήρε μία Βραζιλιάνα τενίστρια σε αγώνα διπλού της WTA.

Η Ινγκριντ Μάρτινς έβγαλε winner που ούτε οι αντίπαλές της, αλλά ούτε και η ίδια μπόρεσε να πιστέψει και έμεινε με το στόμα ανοιχτό.

Βλέποντας την αντίπαλό της να σημαδεύει με βολέ προς το μέρος της, απλά γύρισε την πλάτη της και έβαλε την ρακέτα μήπως και βρει το μπαλάκι, θεωρώντας και η ίδια πως ο πόντος είναι χαμένος. Τελικά όχι μόνο βρήκε το μπαλάκι, χωρίς να έχει την παραμικρή οπτική επαφή, αλλά έβγαλε και winner, με την αντίπαλό της να την χειροκροτά και την ίδια να γελάει αμήχανα, μη πιστεύοντας στην τύχη της.

Δείτε τον πόντο:

CARAMBA!!



Ingrid Martins with an incredible moment of magic (and/or luck!) #BadHomburgOpen pic.twitter.com/LJlFUAvuIC