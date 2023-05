Η Σβιόντεκ συνεχίζει με… φόρα, εκτός συνέχειας η Γκοφ, αποσύρθηκε η Αζαρένκα

Η Ιγκα Σβιόντεκ έχασε μόνο δύο games κόντρα στην Τσουρένκο και πέρασε άνετα στις «16» στην Ρώμη.

Η απίθανη Ιγκα Σβιόντεκ έδωσε άλλη μία παράσταση και συνεχίζει στην Ρώμη.

Μετά το εντυπωσιακό 6-0, 6-0 με την Παβλιουτσένκοβα, διέλυσε και την Τσουρένκο επικρατώντας με 6-2, 6-0, έπειτα από 76 λεπτά. Η Πολωνή θα αντιμετωπίσει την Βέκιτς ή την Σαμσόνοβα στον επόμενο γύρο.

