Προκρίσεις για Αζαρένκα και Γκοφ, αποκλεισμοί για Πλίσκοβα και Πεγκούλα στη Ρώμη

Οι Τζέσικα Πεγκούλα και Καρολίνα Πλίσκοβα γνώρισαν πρώιμο αποκλεισμό στο Masters της Ρώμης, στον 3ο γύρο προκρίθηκαν οι Γκοφ και Αζαρένκα.

Οι πρώτοι αποκλεισμοί μεγάλων ονομάτων σημάδεψαν την 4η ημέρα το τουρνουά γυναικών στο Masters της Ρώμης. Η Τζέσικα Πεγκούλα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τέιλορ Τάουνσεντ ηττήθηκε με 2-6, 6-3, 3-6 και αφήνει τη Ρώμη από το 2ο μόλις γύρο. Για την Τάουνσεντ (Νο.168) αυτή είναι η 2η μόλις νίκη της απέναντι σε παίκτρια το Τοπ 10.

Back and better than ever @TaylorTownsend defeats No.3 seed and American compatriot, Pegula, 6-2, 3-6, 6-3!#IBI23 pic.twitter.com/ImQXeIeJG7