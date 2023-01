Η Μπελίντα Μπένσιτς κέρδισε εύκολα την Γκαρμπίν Μουγκουρούθα στην Αδελαϊδα, με την Ισπανίδα να αγνοεί τη νίκη από τον Σεπτέμβριο.

Η κατηφόρα της Γκαρμπίν Μουγκουρούθα στο WTA Tour συνεχίζεται στην Αδελαϊδα.

Το πρώην Νο1 του κόσμου, έχασε εύκολα από την φορμαρισμένη Μπελίντα Μπένσιτς με 2-0 σετ (6-3, 6-4) και όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, με θύτρια την Αντρεέσκου, έτσι και τώρα αποχωρεί από ένα τουρνουά χωρίς να περάσει έστω κι έναν γύρο.

Just too good



2021 finalist @BelindaBencic is up and running in Adelaide with victory over Muguruza!#AdelaideTennis pic.twitter.com/9XYBd7FQPU