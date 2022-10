Σάκκαρη: «Επιασα κουβέντα στο ball boy για να χαλαρώσω μετά το χαμένο match point»

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν φανερά χαρούμενη για την αντίδρασή της μετά την απώλεια του πρώτου σετ από την Κόλινς.

Παίζοντας όλη τη χρονιά στο ματς με την Κόλινς, η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε να χάνει ένα δικό της σετ (ήταν μπροστά 5-4 και σέρβιρε με set point στο πρώτο σετ) και να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο.

Σε αντίθεση με όλη τη διάρκεια της σεζόν, όπου όποτε ήταν υπό πίεση λύγιζε, τα ξημερώματα ανέβασε το επίπεδό της πάρα πολύ στο δεύτερο σετ και ολοκλήρωσε την ανατροπή για να πάει να παίξει τον «τελικό» με την Κουντερμέτοβα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

That celebration



@mariasakkari keeps her @WTAFinals qualification hopes alive by advancing to the Guadalajara quarterfinals with a 5-7, 6-3, 6-3 win over Collins!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/onFElW3fpN