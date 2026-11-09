Η Κόκο Γκοφ νίκησε την Τζέσικα Πεγκούλα με 2-1, ενώ η Λίντα Νόσκοβα καθάρισε εύκολα με 2-0 την Μάρτα Κόστιουκ στη πρεμιέρα των WTA Finals.

Η Κόκο Γκοφ πήρε με 2-1 σετ την μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα με 6-4, 6-7(5), 6-2 στην 1η αγωνιστική των ομίλων των WTA Finals. Αντίστοιχα, η Λίντα Νόσκοβα καθάρισε με 2-0 γρήγορα και εύκολα τη Μάρτα Κόστιουκ με 6-2, 6-4 ξεκινώντας νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Στις αναμετρήσεις που άνοιξαν το πρόγραμμα των WTA Finals την Κυριακή (08/11), Γκοφ και Νόσκοβα ξεκίνησαν με το καλύτερο τρόπο στην διοργάνωση που διεξάγεται στις ΗΠΑ και το Indian Wells Tennis Garden.

Μάρτα Κόστιουκ-Λίντα Νόσκοβα 2-0

Στον πρώτο χρονικά αγώνα του προγράμματος, η Νόσκοβα ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Κόστιουκ σε μόλις μία ώρα και 26 λεπτά. Άξιο αναφοράς είναι ότι η Κόστιουκ πήρε τελευταία στιγμή τη θέση της Έλενα Ριμπάκινα στη διοργάνωση, η οποία, μόλις μία μέρα πριν την αναμέτρηση με τη Νόσκοβα, απέσυρε τη συμμετοχή της από τα WTA Finals.

Αυτή ήταν η 4η συνάντηση για Νόσκοβα και Κόστιουκ, με όλες τις μάχες τους να πραγματοποιούνται τη φετινή χρονιά, με την Ουκρανή, Νο.9 στον κόσμο, να παίρνει την πρώτη νίκη στο Masters της Μαδρίτης, ενώ η Νόσκοβα επικράτησε στις άλλες δύο αναμετρήσεις τους σε Wimbledon και US Open.

Στο πρώτο σετ, η Νόσκοβα ξεκίνησε με break παίρνοντας προβάδισμα, με την Κόστιουκ να απαντάει με το «ίδιο νόμισμα» και να ισοφαρίζει σε 1-1. Η 21χρονη Τσέχα, όμως, «έσπασε» ξανά το service της Ουκρανής και μπήκε ξανά μπροστά. Η Νόσκοβα έλεγξε το υπόλοιπο σετ και με άλλο ένα break στο 5ο game (4-1), καθάρισε το σετ με 6-2 σε μόλις 33 λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, η Τσέχα τενίστρια διατήρησε απόρθητο το service της και με break ξανά στο 5ο game 3-2, «έστησε στον τοίχο» την Κόστιουκ. Η Ουκρανή δεν μπόρεσε να αντιδράσει, αφού η 21χρονη ήταν απροσπέραστη και πήρε το σετ με 6-4. Η Νόσκοβα επικράτησε με άνεση 2-0 και πέτυχε την πρώτη της νίκη στα WTA Finals, στη πρώτη παρουσία της στη διοργάνωση.

Κόκο Γκοφ-Τζέσικα Πεγκούλα 2-1

Στην επόμενη και μεγάλη αναμέτρηση, η Κόκο Γκοφ νίκησε με φοβερή εμφάνιση 2-1 την Τζέσικα Πεγκούλα σε δύο ώρες και 39 λεπτά, θέτοντας τις βάσεις για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Η Πεγκούλα καλείται στα εναπομείναντα παιχνίδια να αφήσει πίσω την μέτρια εμφάνισή της απέναντι στη συμπατριώτισσά της και να παλέψει για την πρόκριση στην επόμενη φάση των τελικών της WTA.

Στο πρώτο σετ, οι δύο Αμερικανίδες κράτησαν το service τους μέχρι το 9ο game και το προβάδισμα της Γκοφ με 5-4. Σε αυτό το σημείο, η Πεγκούλα σέρβιρε για να ισοφαρίσει, αλλά η 22χρονη ήταν αποφασισμένη να πάρει το σετ. Η Γκοφ πήρε αρχικά τρία set point στο 10ο game τα οποία και έσβησε η Πεγκούλα, αλλά το Νο.4 στη παγκόσμια κατάταξη έκανε εν τέλει το 6-4 και πήρε προβάδισμα με 1-0 στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο σετ, η Πεγκούλα μπήκε πολύ καλύτερα και προηγήθηκε με 3-0 κάνοντας δύο break. Στο τέταρτο game, η Γκοφ της «έσπασε» το service και μείωσε σε 3-1, αλλά η Πεγκούλα απάντησε με το τρίτο σερί break στο σετ και ανέβασε το σκορ στο 5-1. Η Γκοφ, παρά τη δυσχερή θέση της στο σετ, βρήκε δυνάμεις να αντιδράσει.

Αρχικά, μείωσε σε 5-2 και ακολούθησε νέο break της στο service της Πεγκούλα που δεν μπόρεσε να τελειώσει το σετ. Η Γκοφ πλησίασε στο σκορ σε 5-4 και η Πεγκούλα σέρβιρε ξανά για να ισοφαρίσει σε 1-1. Η 32χρονη Αμερικανίδα βρήκε στο game τρία set points για να τελείωσει το σετ, αλλά η Γκοφ τα «έσβησε» όλα, κάνοντας μεγάλο break και έφερε τα games στα ίσα σε 5-5.

Η Γκοφ πήρε μετά το 5ο σερί game της και ανέτρεψε το σκορ σε 6-5, με την Πεγκούλα να ισοφαρίζει σε 6-6 και να στέλνει το σετ στο tie-break. Εκεί, η 32χρονη, Νο.5 παγκοσμίως, κυριάρχησε, έκανε το 7-5, πήρε το σετ 7-6 και ισοφάρισε σε 1-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, η Γκοφ πήρε σημαντικό προβάδισμα με 3-0 πετυχαίνοντας δύο break. Η Πεγκούλα «έσπασε» service της αντιπάλου της στο 4ο game και μείωσε μετά σε 3-2. Όμως, η 22χρονη τενίστρια, αφού αύξησε τη διαφορά σε 4-2, έκανε το καθοριστικό break στο 7ο game και τελείωσε το σετ με 6-2, παίρνοντας τη νίκη με 2-1.

Βαθμολογία-Πρόγραμμα

Γκρουπ 1

1.Λίντα Νόσκοβα 1-0

2.Κόκο Γκοφ 1-0

3.Τζέσικα Πεγκούλα 0-1

4.Μάρτα Κόστιουκ 0-1

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου (Γκρουπ 2)