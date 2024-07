Άνετη πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Wimbledon πήρε η Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία επικράτησε της Άσλιν Κρούγκερ με 6-2, 6-0 στον πρώτο γύρο του βρετανικού τουρνουά.

Εύκολο μεσημέρι στο Wimbledon είχε η Τζέσικα Πεγκούλα, η οποία εντός πενήντα λεπτών «καθάρισε» την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του βρετανικού Grand Slam επικρατώντας της Άσλιν Κρούγκερ με 6-2, 6-0.

Pegula cruises through 🇺🇸



The No.5 seed needs just 50 minutes to beat Ashlyn Krueger 6-2, 6-0#Wimbledon pic.twitter.com/ScHM08hwSG