Ο Νταβίντ Γκοφέν χρειάστηκε τέσσερις ώρες και 36 λεπτά για να αποκλείσει τον Τιαφόε και στα προημιτελικά του Wimbledon θα παίξει με τον Βρετανό, Κάμερον Νόρι.

Ο Νταβίντ Γκοφέν και ο Φράνσις Τιαφόε έπαιξαν το μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα στο φετινό Wimbledon, για τέσσερις ώρες και 36 λεπτά μονομαχούσαν στο court 2, με τον Γκοφέν να βγαίνει νικητής με 7-6(3), 5-7, 5-7, 6-4, 7-5 και να συνεχίζει στα προημιτελικά του τουρνουά.

Ο 32χρονος Βέλγος ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή του στο Wimbledon, σε ένα παιχνίδι όπου παίχθηκαν 403 πόντοι. Ο Τιαφόε έβγαλε 68 winners, αλλά υπέπεσε και σε 61 αβίαστα λάθη (44 ο Τιαφόε) και αυτό στοίχισε στον 24χρονο από τις ΗΠΑ.

