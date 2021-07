Wimbledon: Στα ημιτελικά ο Σαποβάλοφ θα βρεθεί κόντρα στον Τζόκοβιτς (vids)

Στους «4» του Wimbledon προκρίθηκε ο Ντένις Σαποβάλοφ, με τον Καναδό να επικρατεί του Καρέν Χατσάνοφ με 3-1 και να περιμένει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για την πρόκριση στον τελικό.

Στον πρώτο ημιτελικό Grand Slam της καριέρας του προκρίθηκε ο Ντένις Σαποβάλοφ. Ο Καναδός τενίστας επικράτησε του Καρέν Χατσάνοφ με 3-1 (6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4) σε 3 ώρες και 25 λεπτά και πέρασε στους «4» του Wimbledon. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς και θα θελήσει να γράψει ακόμα μεγαλύτερη ιστορία. Ο Σαποβάλοφ έγινε ο τρίτος Καναδός στην ιστορία μετά τους Ρόμπερτ Πάουελ και Μίλος Ράονιτς που κατάφερε να περάσει σε ημιτελικά του Αγγλικού τουρνουά.

Three hours and 26 minutes of tennis theatre #Wimbledon | @denis_shapo | @karenkhachanov pic.twitter.com/Cx0iUkYtc4

Grand Slam semi-final: unlocked @denis_shapo reaches the final four at a major for the first time, winning a five-set epic 6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4 against Karen Khachanov#Wimbledon pic.twitter.com/UByE5tUMLm