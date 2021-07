Μέρες 2019 ζει στο Λονδίνο η 17χρονη Γκοφ (vids)

Στον 3ο γύρο για 2η φορά με άνεση η Κόκο Γκοφ. Συνεχίζει το Νο1 η Άσλεϊ Μπάρτι αλλά και η Γέλενα Οσταπένκο.

Μέρες 2019 ζει ξανά η Κόκο Γκάουφ.

Η 17χρονη Αμερικανίδα που το 2019 σε ηλικία 15 ετών είχε αποκλείσει στην πρεμιέρα της στο Wimbledon την Βίνους Γουίλιαμς και έφτασε έως τον 4ο γύρο όπου και ηττήθηκε από την μετέπειτα νικήτρια Σιμόνα Χάλεπ είναι για 2η φορά στον 3ο γύρο!

Η Αμερικανίδα που είναι στο Νο23 κόσμου απέκλεισε με 6-4,6-3 την Βένσινα και θα παίξει για μια θέση στους "16" με την Γιουβάν ή την Μπουλέρ.

The last time we saw @CocoGauff on Centre Court, the world was watching #Wimbledon pic.twitter.com/IBT8vZgKEl — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021

Στον 3ο γύρο και το Νο1 κόσμου

Στους "32" συνεχίζει και το Νο1 κόσμου η Άσλεϊ Μπάρτι.

A hard-fought win for the world No.1...@ashbarty overcomes Anna Blinkova 6-4, 6-3 on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/J8HaygDatc — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2021

Η Αυστραλή που έχει ρεκόρ την είσοδο της στον 4ο γύρο στο τουρνουά απέκλεισε με 6-4,6-3 την Μπλίνκοβα και θα παίξει στον 3ο γύρο με την Κατερίνα Σινιάκοβα.

Στο τουρνουά συνεχίζει και η Γέλενα Οσταπένκο που επικράτησε με 6-1,3-6, 6-8 της Ντάρια Κασάτκινα.