Κύργιος - Ουμπέρ: Διεκόπη το 5ο σετ λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας

Ο Κύργιος και ο Ουμπέρ ήταν στο 3-3 στο 5ο σετ όμως οι διοργανωτές διέκοψαν το παιχνίδι λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας (μέτρα covid-19).

Την Τετάρτη θα συνεχιστεί το παιχνίδι του Νικ Κύργιου με τον Ούγκο Ουμπέρ για τον 1ο γύρο του Wimbledon.

Ο Αυστραλός και ο Γάλλος έφτασαν στο 5ο σετ και στο 3-3 οι διοργανωτές διέκοψαν το παιχνίδι αφού εκείνη την ώρα (11:00 Αγγλίας) ξεκινούσε η απαγόρευση κυκλοφορίας ένα μέτρο που έχει παρθεί λόγω της πανδημίας του covid-19.

Το σκορ έμεινε στο 6-4, 4-6, 3-6, 6-1, 3-3 και μένει να δούμε τις επόμενες ώρες ποιος θα είναι ο νικητής.

To be continued...



Play is suspended with Kyrgios and Humbert tied at three games all in the deciding set - who will go on to claim victory?#Wimbledon pic.twitter.com/1qDgmCByIi