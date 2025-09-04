Θεατής στον αγώνα του Σίνερ με τον Μουζέτι για το US Open, προσπάθησε να κλέψει τον Ιταλό τενίστα όσο μοίραζε αυτόγραφα μέσα στο κορτ.

Ο Γιάνικ Σίνερ νίκησε με άνεση τον Λορέντζο Μουζέτι στα τρία σετ και πέρασε στα ημιτελικά στο US Open, παραλίγο όμως να γίνει θύμα κλοπής μέσα στο κορτ!

Ο Ιταλός τενίστας, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη και εφετινός νικητής του Wimbledon, είχε μόλις νικήσει και μάζευε τον εξοπλισμό του, όταν ένας φίλαθλος στις πρώτες σειρές φάνηκε να προσπαθεί να ανοίξει το σακίδιό του.

Η ασφάλεια αντέδρασε αμέσως, αποτρέποντας τον θεατή τη στιγμή που ο Σίνερ έβγαζε selfie με άλλο άτομο από το κοινό έχοντας ήδη χαρίσει την πετσέτα του σε έναν υποστηρικτή του. Ο ίδιος, μόλις αντιλήφθηκε τι συνέβη, κούνησε απογοητευμένος το κεφάλι του, δείχνοντας την ενόχλησή του από την κίνηση του συγκεκριμένου ατόμου.

Δεν είναι το πρώτο περιστατικό που προκαλεί σχόλια στο φετινό τουρνουά, αφού λίγες μέρες νωρίτερα Πολωνός επιχειρηματίας είχε απασχολήσει τα social media όταν έκλεψε μέσα από τα χέρια ενός παιδιού το υπογεγραμμένο καπέλο του Κάμιλ Μάιχρζακ.