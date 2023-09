H Kόκο Γκοφ στα 19 της χρόνια, κέρδισε τον πρώτο τίτλο σε grand slam στην καριέρα της, χάρη στην... άμυνά της και τα λάθη της Αρίνα Σαμπαλένκα, που έφεραν την ανατροπή (2-6, 6-3, 6-2)

Για τρίτη φορά στο φετινό US Open η Κόκο Γκοφ κερδίζει με ανατροπή. Αυτή τη φορά όμως δεν το έκανε σε ένα... οποιοδήποτε ματς, αλλά στον τελικό.

Η 19χρονη επικράτησε της Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 σετ (2-6, 6-3, 6-2 σε δύο ώρες και έξι λεπτά) και κατέκτησε το πρώτο grand slam της καριέρας της, σε ένα παιχνίδι που έβγαζε τρομερές άμυνες, εκνευρίζοντας την αντίπαλό της, που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο.

Η Σαμπαλένκα δεν είχε καθόλου υπομονή, έχανε την ψυχραιμία της στα ράλι που η Γκοφ έβγαζε τη μία άμυνα μετά την άλλη και τις έδινε εύκολους πόντους από λάθη (46 αβίαστα έναντι 19 της Αμερικανίδας), στοιχείο που έφερε την μεγάλη ανατροπή.

Μια ανατροπή που φέρνει την Γκοφ στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης από την Δευτέρα. Είναι παράλληλα η νεότερη Αμερικανίδα νικήτρια του τουρνουά μετά την Σερένα Γουίλιαμς το 1999...

Κυρίαρχη Σαμπαλένκα και 1-0

Μάλλον αναμενόμενα, η Σαμπαλένκα άρχισε να παίζει επιθετικά, ψάχνοντας την βασική γραμμή στο φόρχαντ της Γκοφ, που έχει αδυναμίες σε αυτά τα χτυπήματα. Αμέσως ήρθε και το break για την Λευκορωσίδα, με ένα από αυτά τα λάθη υπό πίεση της 19χρονης Αμερικανίδας.

Κράτησε το σερβίς της, με την Γκοφ να μειώνει αμέσως μετά και να φτάνει σε διπλό break point από δύο διπλά λάθη στο σερβίς της Σαμπαλένκα! Με ένα ακόμη λάθος, αυτή τη φορά πάνω στον πόντο, η Γκοφ πήρε πίσω το break και ισοφάρισε σε 2-2.

Ωστόσο, η Σαμπαλένκα άρχισε το σφυροκόπημα με φόρχαντ και μπάκχαντ και μετά από τρεις ευκαιρίες, πήρε ξανά προβάδισμα με break (3-2).

No shortage of speed and power!



This women's final has been good early pic.twitter.com/omk73IoV7l — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Η Γκοφ συνέχιζε να παίζει αμυντικά (δεν μπορούσε κι αλλιώς με την επιθετικότητα της Σαμπαλένκα), αλλά έφτασε σε break point ξανά, αφού η επιστροφές της ήταν καλές και ανάγκασε σε λάθη την αντίπαλό της. Σβήστηκε, όπως και το επόμενο, με εμφατικό τρόπο από την Λευκορωσίδα, η οποία μετά από έναν πόντο με μαγικές άμυνες της αντιπάλου της, κατάφερε να έρθει σε πλεονεκτική θέση και τελικά να κρατήσει το σερβίς της (4-2).

Αμέσως ήρθε και ένα διπλό break point, με την Γκοφ να νιώθει την πίεση της απώλειας του σετ και τελικά να πηγαίνει η Σαμπαλένκα να σερβίρει για το σετ, το οποίο και κατέκτησε με λάθος της Αμερικανίδας στο μπάκχαντ.

First set Sabalenka!



She takes it 6-2. pic.twitter.com/Ne1FotoVLa September 9, 2023

Λάθη η Σαμπαλένκα, άμυνες η Γκοφ και 1-1

Με την έναρξη του δεύτερου σετ, η Γκοφ έδωσε διπλό break point στην αντιπαλό της με δύο διπλά λάθη στο σερβίς. Κατάφερε να μείνει όμως στο game και να κάνει το 1-0, με την Σαμπαλένκα να ισοφαρίζει, αλλά την αντίπαλό της να σερβίρει εξαιρετικά για να κάνει το 2-1.

What a backhand winner from Coco Gauff! pic.twitter.com/JhDcFpsJ4E — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Εκεί η Σαμπαλένκα άρχισε τα λάθη. Με τρία αβίαστα έδωσε break point στην Γκοφ και με ένα διπλό στο σερβίς, η Αμερικανίδα πήρε προβάδισμα 3-1 και αμέσως μετά, αφού έσβησε break point, έφτασε στο 4-1, κυρίως χάρη στα πολλά αβίαστα λάθη με το φόρχαντ της Λευκορωσίδας, η οποία είχε σοβαρό πρόβλημα σε όλο το ματς, ιδίως από το midcourt.

Η Σαμπαλένκα μείωσε σε 4-2, σε ένα game που παίχτηκαν εκπληκτικοί πόντοι.

Coco and Aryna are delivering!



We may not see a better point all day. pic.twitter.com/7lRB8nWY0x — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Ακολούθησε όμως το 5-2 από την Γκοφ, που και πάλι αμύνθηκε εξαιρετικά μετά από την επιθετική επιστροφή της αντιπάλου της. Η Σαμπαλένκα σέρβιρε για να μείνει στο σετ και τα κατάφερε, όμως με δικό της λάθος η 19χρονη πήρε το σετ και ισοφάρισε σε 1-1.

GOING THE DISTANCE!



Coco Gauff and Aryna Sabalenka will played a decisive set. pic.twitter.com/3WTmidw6yA — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Κυρίαρχη η Γκοφ και πρώτο grand slam καριέρας

Η Γκοφ άρχισε να παίζει πιο επιθετικά και έφτασε αμέσως σε break point. Χρειάστηκε και δεύτερο για να σπάσει το σερβίς της Λευκορωσίδας, Νο1 στον κόσμο, βγάζοντας πάλι τρομερές άμυνες και με την Αρίνα να κάνει πάλι εύκολα λάθη.

Just so so good from both sides! pic.twitter.com/TkYkoA5rLt — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Η Γκοφ βρήκε ανοιχτό γήπεδο και έφτασε στο 2-0 και η Σαμπαλένκα άρχισε να χάνει την υπομονή της, κάνοντας το ένα λάθος μετά το άλλο, για να έρθει και δεύτερο break για το 3-0.

This defense from Coco



She's up 4-0 in the third set. pic.twitter.com/F5AirHdkLa — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Το 4-0 ήρθε μέσα σε... πανζουρλισμό στις κερκίδες, με την Σαμπαλένκα να ψάχνει απεγνωσμένα πλέον για λύσεις. Μείωσε σε 4-1, αλλά χρειαζόταν δύο break για να μείνει στην διεκδίκηση του τίτλου και άμεσα.

Αν και δεν φάνηκε να έχει πρόβλημα, πήρε ιατρικό τάιμ άουτ για να δουν την αριστερή της γάμπα, σε μια κίνηση μάλλον για να σπάσει τον ρυθμό της Γκοφ. Και τα κατάφερε αφού της έκανε το ένα από τα δύο break που ήθελε, μειώνοντας σε 4-2. Ομως με διπλό λάθος έδωσε διπλό break point στην Κόκο κι αυτή παίζοντας στις γωνίες, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Πήρε πίσω το break και με 5-2 σέρβιρε, για να κατακτήσει τελικά τον πρώτο grand slam τίτλο της καριέρας της.