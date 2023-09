Ενας θεατής απομακρύνθηκε από το Arthur Ashe καθώς ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ τον άκουσε να λέει μία φράση του Χίλτερ, κατά την διάρκεια του 4ου σετ.

Δεν είναι ξεκάθαρο ποια φράση ακριβώς είπε ο φίλαθλος στην κερκίδα, αλλά ο Ζβέρεφ είπε στον διαιτητή ότι φώναξε «την πιο γνωστή φράση του Χιτλερ».

O διαιτητής γύρισε προς το κοινό και ρώτησε τρεις φορές (σε έντονο ύφος) να φανερωθεί αυτός που το είπε (πιθανότατα άκουσε κι ο διαιτητής την φράση, αλλά δεν αναγνώρισε ότι ήταν φράση του Χίτλερ) και επί δέκα λεπτά, οι σεκιούριτι έψαχναν τον «δράστη» ο οποίος καθόταν στη θέση του σαν να μη τρέχει τίποτα.

Video of Zverev telling the umpire someone in the crowd shouted the “most famous Hitler phrase in history” in match vs. Sinner #USOpen pic.twitter.com/XlWw7ktqjP

Μάλιστα, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο court, ο «δράστης» έκανε πως... έψαχνε κι αυτός τον άνθρωπο που φώναξε την επίμαχη φράση.

Τελικά, αφού είχε περάσει ένα 10λεπτο και ο κόσμος είχε χάσει την υπομονή του (ακούγονταν έντονα γιουχαίσματα) κάποιος από την κερκίδα τον υπέδειξε και η ασφάλεια τον πέταξε εκτός σταδίου, με τους θεατές να τους χειροκροτούν και το ματς να συνεχίζεται κανονικά.

Security was looking for a fan who yelled during the Jannik Sinner & Alexander Zverev match.



Zverev said he yelled "the most famous Hitler phrase.”



Security looked for the person for at least 10 minutes.



They escorted a fan out & the crowd cheered as they left. pic.twitter.com/QDClUPqPwu