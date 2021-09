US Open: Η ροζ τσάντα του Οπέλκα που στοίχισε 10.000 δολάρια (pic)

Ο Ρέιλι Οπέλκα τιμωρήθηκε με πρόστιμο από τους διοργανωτές του US Open επειδή η ροζ τσάντα του είχε μεγάλο λογότυπο!

Συμβαίνουν και αυτά και στα καλύτερα τουρνουά, όπως είναι το US Open.

Ο Ρέιλι Οπέλκα εισέρχεται στο κορτ για να παίξει τους αγώνες του έχοντας στον ώμο μια τεράστια ροζ τσάντα με κάποια προσωπικά του είδη.

Αυτή η τσάντα έχει πολύ μεγάλο λογότυπο και έτσι κάνει άθελα του διαφήμιση. Οι διοργανωτές όμως του "έριξαν" πρόστιμο 10.000 δολάρια γι' αυτό τον λόγο και μάλλον δε θα δούμε ξανά την ροζ τσάντα του Αμερικανού.

Ο ίδιος πάντως έκανε ένα καυστικό σχόλιο για το θέμα: «Οι πωλήσεις των εισιτηρίων στο US Open πρέπει να είναι αρκετά χαμηλές φέτο. 10.000 για μια ροζ τσάντα, τουλάχιστον ήταν ωραία».

Ο Οπέλκα απέκλεισε τον Μπασιλασβίλι και είναι στον 4ο γύρο όπου θα παίξει με τον Λόιντ Χάρις. Η είσοδος στους "16" του χάρισε 265.000 δολάρια.

