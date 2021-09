O Τιαφό πανηγύρισε αλά… Λεμπρόν Τζέιμς την πρόκριση στους «16» του US Open (vid)

Αποθέωση για τον Φράνσις Τιαφό στο Arthur Ashe…

Χρειάστηκε να παίξει πέντε σετ και να τελειώσει στις 02:15 τα ξημερώματα (τοπική ώρα) αλλά ο Φράνσις Τιαφό προκρίθηκε στους «16» του US Open.

Πέταξε εκτός τον Αντρέι Ρούμπλεφ, με το κοινό παρά το γεγονός ότι ήταν ξημερώματα, να έχει σηκωθεί στο πόδι για τον συμπατριώτη του. Οι πανηγυρισμοί στην κερκίδα ήταν έντονοι, με τον Τιαφό να πανηγυρίζει με… μπόλικο copy από το ΝΒΑ.

Αρχικά αντέγραψε έναν πανηγυρισμό σήμα κατατεθέν του Λεμπρόν Τζέιμς (πιέζοντας προς τα κάτω τα χέρια του και σηκώνοντας το ένα πόδι) και στη συνέχεια ανέβηκε πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες κάτι που έχουν κάνει πολλοί NBAers όπως ο Ντουέιν Γουέιντ, με την διαφορά βέβαια ότι αυτός ανέβηκε πάνω στην γραμματεία.

He hit em with the @KingJames ! @FTiafoe was on another LEVEL tonight. pic.twitter.com/dNsPEcHZOy

On this day in 2014, @KingJames hit a game-winning three and broke out the silencer celebration pic.twitter.com/KCamqGbUFi