Ο αντίπαλος του Τζόκοβιτς εμφανίστηκε στο γήπεδο με τσάντα των ΙΚΕΑ! (vid)

Ο 18χρονος Χόλγκερ Ρούνε έκανε… θραύση με την τσάντα που χρησιμοποίησε για να βγει στο court.

O Χόλγκερ Ρούνε στα 18 του χρόνια έπαιξε για πρώτη φορά στο US Open και απέναντι στο Νο1 του κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Παρά το… θηρίο που είχε απέναντί του, πάλεψε όσο μπορούσε και πήρε και ένα σετ, για να ηττηθεί ωστόσο με 3-1 (6-1, 6-7, 6-2, 6-1) και να αποκλειστεί. Κατάφερε όμως να δημιουργήσει οπαδούς στη Νέα Υόρκη, όχι μόνο για το… θράσος που είχε στην διάρκεια του δεύτερου σετ, αλλά και για την είσοδό του στο γήπεδο.

Ο νεαρός Δανός δεν εμφανίστηκε κρατώντας μια συνηθισμένη τσάντα που κρατούν οι τενίστες (πέρα από την τσάντα με τις ρακέτες), αλλά την κλασική μπλε τσάντα των ΙΚΕΑ!

18-year-old Holger Rune walked out to face Novak Djokovic with an IKEA bag... And we're here for it! #USOpen pic.twitter.com/aEt2sIaM63

Μάλιστα ρωτήθηκε γι’ αυτό και απάντησε πως οι λόγοι είναι πρακτικοί που προτιμά αυτή την τσάντα από οποιαδήποτε άλλη.

«Είναι μια χαρά. Μπορώ να έχω μέσα όλα τα ποτά μου, τις μπανάνες μου. Μου ταιριάζει μια χαρά για να βγαίνω στο court» ανταποκρίθηκε.

"I think it's a nice bag. I can have all my drinks there and bananas. It just suits me well to go on court." - Holger Rune



Hello @IKEA, someone has a message for you pic.twitter.com/4dgbgTFONs