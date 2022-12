Με το αριστερό άρχισε η σεζόν για την Ισπανία και τον Ράφα Ναδάλ στο United Cup καθώς έχασε με ανατροπή από τον Κάμερον Νόρι.

Δεν άρχισε καλά η χρονιά για τον Ραφαέλ Ναδάλ στο United Cup.

Αν και πήρε το πρώτο σετ από τον Κάμερον Νόρι, ηττήθηκε με 1-2 (3-6, 6-3, 6-4) και οι Βρετανοί προηγούνται με 2-0 μετά και τη νίκη στο απλό γυναικών. Εχοντας κερδίσει και την Αυστραλία, οι Βρετανοί με μία νίκη αύριο στα τρία ματς, θα προκριθούν στην επόμενη φάση.

«Όλα τα εύσημα για το αποτέλεσμα αξίζουν στον Κάμερον. Αν μετρούσαν πέρσι οι βαθμοί του Wimbledon, θα βρισκόταν ακόμα πιο ψηλά στην κατάταξη. Ξέρω πως μπορώ να παίξω καλύτερα, αλλά ο σημερινός αγώνας δεν ήταν και τόσο κακός. Πρέπει σίγουρα να είμαι πιο σταθερός, να κάνω λιγότερα λάθη και να βελτιώσω και τη φυσική μου κατάσταση, επειδή σήμερα δεν είχα τόσο γρήγορα πόδια. Όσο δίνω αγώνες, θα βελτιώνονται οι αποφάσεις που παίρνω μέσα στο γήπεδο στις κρίσιμες στιγμές» ανέφερε ο Ναδάλ για το ντεμπούτο του.

«Αν κερδίσω έναν αγώνα τα πάντα θα βελτιωθούν και θα παίζω πιο χαλαρά. Πρέπει να μάθω από τα αρνητικά πράγματα που έγιναν σήμερα, ωστόσο πιστεύω πως υπήρξαν πράγματα που έκανα καλά σήμερα. Έπαιζα όμως απέναντι σε έναν πολύ καλό παίκτη, που ήρθε πιο έτοιμος από εμένα εδώ και είχε καλύτερο ρυθμό. Πρέπει να βελτιωθώ, αλλά πιστεύω πως θα έχω αρκετό χρόνο για να το πετύχω τις δυο επόμενες εβδομάδες.» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο Ισπανός ρωτήθηκε για το τέλος της καριέρας του και φάνηκε ελαφρώς ενοχλημένος: «Δεν έχω ανάγκη να συνεχίσω το τένις, όμως αυτό που με κρατάει στο tour είναι το πάθος μου για το παιχνίδι. Όταν το χάσω, σίγουρα θα σταματήσω και θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Τον τελευταίο καιρό κάθε φορά που δίνω μια συνέντευξη φαίνεται λες και πρέπει να σταματήσω, λες και σας ενδιαφέρει περισσότερο αυτό. Παρακαλώ μην το συνεχίζετε γιατί είμαι εδώ για να παίξω τένις και δεν ήρθε ακόμα η ώρα να σταματήσω» απάντησε.

Rafa's here to play tennis in 2023 #UnitedCup pic.twitter.com/veUh04VR7d