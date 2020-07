Έναν μεγάλο αντίπαλο λιγότερο θα έχει η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά του Παλέρμο καθώς η πρώην νούμερο 1 στον πλανήτη, Σιμόνα Χάλεπ γνωστοποίησε πως δεν θα κατέβει να αγωνιστεί λόγω κορονοϊού. Συγκεκριμένα η Ρουμάνα τενίστρια ανέφερε στον λογαριασμό της στο twitter: «Λαμβάνοντας υπ' όψιν την αύξηση των κρουσμάτων Covid19 στη Ρουμανία και την αγωνία μου αναφορικά με τις διεθνείς πτήσεις αυτή την εποχή, πήρα τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθώ από το Παλέρμο. Θέλω να ευχαριστήσω τον διευθυντή του τουρνουά και το ιταλικό υπουργείο Υγείας για τις προσπάθειες που έκανε για μένα».

Given the recent rise in Covid19 cases in Romania and my anxieties around international air travel at this time, I have made the tough decision to withdraw from Palermo. I want to thank the tournament director and the Italian ministry of health for all efforts on my behalf

