Ο Σέρβος επικράτησε του Τυνήσιου που είναι νούμερο 260 με 2-0 (6-1, 6-2) και συνέχισε στον δεύτερο γύρο, όπου και θα αντιμετωπίσει τον Γερμανό Φίλιπ Κολσράιμπερ, που απέκλεισε με 4-6, 6-4, 6-0 τον Μοχάμεντ Σάφουατ από την Αίγυπτο.

14-0 to start 2020 @DjokerNole is into the 2R at @DDFTennis!

