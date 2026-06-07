Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του στο Roland Garros, το οποίο πανηγύρισε στην αγκαλιά του πατέρα - προπονητή του.

Το πρώτο Grand Slam του Αλεξάντερ Ζβέρεφ είναι γεγονός! Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(6), 6-1 του Φλάβιο Κομπόλι στον τελικό του Roland Garros, κλαίγοντας από χαρά για τον πρώτο Majοr τίτλο της καριέρας του.

Ο 29χρονος τενίστας, μετά τους πανηγυρισμούς τους εντός court κατευθύνθηκε προς το box του. Εκεί βρισκόταν ο πατέρας - προπονητής του, με τον οποίο αγκαλιάστηκαν θερμά χαρίζοντας ένα πολύ όμορφο στιγμιότυπο σε όσους παρακολουθούσαν τις στιγμές πριν την απονομή του Νο.3 στον κόσμο.

Με δάκρυα στα μάτια, ο πατέρας του τον συνεχάρη για την τεράστια επιτυχία του, με τον Ζβέρεφ να πηγαίνει στη συνέχεια στο υπόλοιπο staff της ομάδας του και να... πνίγεται στις αγκαλιές.

Sascha Zverev shares the moment with his family after his first Grand Slam title ❤️ #rolandgarros pic.twitter.com/Hlu3ebMvTi June 7, 2026

Μάλιστα, ο ίδιος έκανε ειδική αναφορά στην ομάδα του κατά την απονομή του. «Έχουμε περάσει από τραυματισμούς. Έχουμε περάσει από καρδιοχτυπήματα. Έχουμε περάσει από ήττες. Έχουμε υπάρξει χαμένοι μερικές φορές στις κρίσιμες στιγμές. Αλλά στο τέλος της ημέρας, είμαστε τώρα πρωταθλητές Grand Slam» ήταν τα λόγια του.