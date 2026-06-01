Τέσσερα αστέρια της Παρί Σεν Ζερμέν, βρέθηκαν στο κεντρικό κορτ του Roland Garros με τα δύο τρόπαια του Champions League και αποθεώθηκαν.

To Παρίσι θα συνεχίσει για πολλές μέρες ακόμα να ζει στους ρυθμούς της Παρί Σεν Ζερμέν. Οι εορτασμοί κατάκτησης του δεύτερου διαδοχικού τίτλο στο Champions League δεν έχουν σταματήσει.

Το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) τέσσερα αστέρια της Παρί, με τα δύο τρόπαια του Champions League βρέθηκαν στο «Philippe Chatrier» και γνώρισαν την αποθέωση.

Με τον πρόεδρο Νασέρ Αλ-Κελαϊφί στις κερκίδες, πρώτοι στο κεντρικό κορτ εμφανίστηκαν με την πρώτη κούπα, που κατακτήθηκε πέρυσι απέναντι στην Ίντερ, οι Ντεζιρέ Ντουέ και Ζαΐρ-Εμερί.

«Σας φέρνουμε το δεύτερο αστέρι, είμαστε περήφανοι και χαρούμενοι. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους στον σύλλογο, είναι μια συλλογική νίκη» δήλωσε ο Ντουέ.

Ακολούθησαν οι Ουσμάν Ντεμπελέ και Μπράντλεϊ Μπαρκολά με το τρόπαιο που κατακτήθηκε το Σάββατο (30/5) στη Βουδαπέστη με αντίπαλο την Άρσεναλ.

«Έχουμε ζήσει ξεχωριστές στιγμές με αυτήν την ομάδα και θέλουμε να κατακτήσουμε ένα τρίτο τρόπαιο, αλλά πρώτα έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Γαλλία» δήλωσε ο Ντεμπελέ.

Ousmane Dembele and Bradley Barcola are here with the second Champions League trophy 🏆#RolandGarros pic.twitter.com/P8EWx9NdXh — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2026



Οι τέσσερίς τους θα ενταχθούν από την Τρίτη (2/6) στην προετοιμασία της Εθνικής Γαλλίας για το Μουντιάλ.

