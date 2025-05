Ο Γιάνικ Σίνερ νίκησε με 3-0 σετ τον Ρισάρ Γκασκέ και να προχωρά στον 3ο γύρο του Roland Garros, στο τελευταίο παιχνίδι γιοα τον

Ο Γιάνικ Σίνερ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα για να νικήσει τον Ρισάρ Γκασκέ με 6-3, 6-0, 6-4 και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο 3ο γύρο του Roland Garros.

Όμως τα βλέμματα των φιλάθλων στο Philippe-Chatrier ήταν στραμμένα στον Γκασκέ, με τον 38χρονο Γάλλο να κλείνει την καριέρα του μπροστά στο παριζιάνικο κοινό.



Ο Γκασκέ πήρε μέρος για 22η φορά στο Roland Garros, με την αρχή να γίνεται στο μακρινό 2002, έχοντας να επιδείξει την πορεία του μέχρι τα προημιτελικά το 2016.

Ολοκληρώνει την 23χρονη καριέρα του με 16 τίτλους, με τρεις παρουσίες σε ημιτελικά Grand Slam (Wimbledon 2007, 2015 - US Open 2013), με περισσότερες από 600 νίκες και ρεκόρ καριέρας στην παγκόσμια κατάταξη το Νο.7.

Ο Σίνερ στον δρόμο για τον πρώτο τελικό του στο Roland Garros, θα αντιμετωπίσει τον Γίρι Λεχέτσκα, για την πρόκριση στη φάση των «16». Ο Τσέχος, με τη σειρά του απέκλεισε τον Νταβίντοβιτς-Φοκίνα με 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, φιναλίστ πέρυσι στο γαλλικό Όπεν, μπορεί να έχασε το 1ο σετ από τον Ολλανδό, Γιέσπερ ντε Γιονγκ, όμως επικράτησε με 3-6, 6-1, 6-2, 6-3.

Ο αντίπαλος του Γερμανού στον 3ο γύρο θα προέκυπτε από την ιταλική μονομαχία ανάμεσα στους Φάμπιο Κομπόλι και Ματέο Αρνάλντι.

Ο Άλεξ ντε Μινόρ μετά το περσινό διάλειμμα μέχρι τα προημιτελικά, επέστρεψε στο επίπεδο των επτά προηγούμενων εμφανίσεων, με τους πρόωρους αποκλεισμούς. Τώρα ο Αυστραλός είδε τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ να επιστρέφει από το 0-2 και με 2-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-2 να παίρνει την πρόκριση.

Alexander Bublik hits a BETWEEN THE LEGS shot against Alex de Minaur at Roland Garros. 🤯🤯🤯🤯



Followed up with a perfectly timed backhand down the line winner.



One of the only players on the planet who could do this.



Ultimate showman. 🪄



