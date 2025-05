Ο Ραφαέλ Ναδάλ μπορεί να μην αγωνίζεται στο Roland Garros, αλλά η αύρα του είναι παρούσα και το μεγαλείο γίνεται ξεκάθαρο μέσα από το... footprint του το οποίο θα κοσμεί για πάντα το Philippe Char

Η πρώτη ημέρα στο Roland Garros ξεκίνησε, περιέχοντας μία μεγάλη τελετή προς τιμήν του Ραφαέλ Ναδάλ για τα τεράστια κατορθώματά του στο γαλλικό Grand Slam, τα οποία συνοδεύτηκαν με 14 κατακτήσεις του βαρύτιμου τροπαίου.

Σε ένα κλίμα με έντονη συγκίνηση, οι διοργανωτές αποκάλυψαν στον πρώην τενίστα μία μεγάλη πλάκα η οποία κατέγραφε τον αριθμό των τίτλων που έχει κατακτήσει στο Roland Garros, καθώς και το αποτύπωμα του ποδιού του.

Η πλάκα αυτή όπως έγινε γνωστό θα κοσμεί για πάντα το court του Philippe Chatrier και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγινε πόλος έλξης και θαυμασμού.

Πρώτον οι Γιανίκ Σίνερ και Τζασμίν Παολίνι ήταν οι πρώτοι που θέλησαν να δουν από κοντά την πλάκα αυτή. Αρχικά, ο Ιταλός τενίστας μετά το τέλος του αγώνα του κατευθύνθηκε προς την πλάκα την οποία έσκυψε και παρατήρησε καλά, παρά το γεγονός ότι έδινε on court δηλώσεις.

Jannik Sinner taking a closer look at the Nadal plaque 🫶 #RolandGarros pic.twitter.com/Xh2UJG1Vav

Έπειτα η συμπατριώτισσά του, κατά τη διάρκεια της προπόνησής της στο κεντρικό court της διοργάνωσης, σταμάτησε ό,τι έκανε με σκοπό να πάει να... χαζέψει την πλάκα προς τιμήν του «Βασιλιά» του Roland Garros.

Jasmine had to get a closer look at the Rafa plaque 👑#RolandGarros pic.twitter.com/qrcaDzDGSn