Μπορεί να γνώρισε την ήττα και συνάμα τον αποκλεισμό από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, όμως ο Λορέντζο Μουζέτι πέτυχε έναν αξέχαστο πόντο στην αναμέτρηση κόντρα στον Σέρβο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός βρισκόταν στα... σχοινιά μιας και ο Τζόκοβιτς είχε βρει καλά χτυπήματα. Ο Νόλε αρχικά επιχείρησε ένα smash, το οποίο έβγαλε με υπερπροσπάθεια ο Μουζέτι και στη συνέχεια ο έμπειρος τενίστας είχε τη δυνατότητα να κλείσει τον πόντο με ένα ακόμη smash.

Στο δεύτερο smash του Σέρβου, ο Μουζέτι έβγαλε άμυνα και με ένα εκπληκτικό backhand πέτυχε έναν winner, προκαλώντας το χειροκρότημα και τα επιφωνήματα θαυμασμού στο κοινό.

MUSETTI WITH ONE OF THE SHOTS OF THE YEAR 🤯🔥#RolandGarros pic.twitter.com/g9S1sA5F9j