Ο Ράφαελ Ναδάλ ηττήθηκε από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 3-0 σετ για τον 1ο γύρο του Roland Garros, όμως ο 38χρονος Ισπανός γνώρισε την αποθέωση στο κατάμεστο «Philippe Chatrier».

Το ταξίδι του Ράφαελ Ναδάλ στο Roland Garros δεν γνωρίζουμε, αυτή τη στιγμή, αν ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης. Η ήττα από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-3, 7-6(4), 6-3 για τον 1ο γύρο, ήρθε μετά από μονομαχία τριών ωρών και πέντε λεπτών στο κατάμεστο «Philippe Chatrier» και στο μεγάλο παιχνίδι της 2ης ημέρας στο γαλλικό Όπεν.

Όλος ο καλός ο κόσμος βρέθηκε στο κεντρικό κορτ για να δει από κοντά τον «βασιλιά». Ο Τζόκοβιτς, ο Αλκαράθ, η Σβιόντεκ, αλλά και ένα από τα μεγάλα αστέρια της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ρόντρι ήταν ανάμεσα στο πλήθος για χάρη του.

Και στο τέλος χάρισαν ένα αυθόρμητο standing ovation στον παίκτη των 14 τίτλων στο Roland Garros. O Nαδάλ το πάλεψε, είχε τις δικές του στιγμές, στιγμές που θύμησαν τον παίκτη που μάγεψε στα χωμάτινα γήπεδα του Roland Garros από το 2005, όταν και έγινε για πρώτη φορά πρωταθλητής στο Παρίσι.

Ο Ισπανός «ταύρος» μετρά 112 νίκες στο τουρνουά, αυτή ήταν η 4η μόλις ήττα του. Σταγόνα στον ωκεανό, η πρώτη από τον Σουηδό, Ρόμπιν Σόντερλινγκ στον 4ο γύρο το 2009 και άλλες δύο από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, στα προημιτελικά το 2015 και στα ημιτελικά το 2019.

Ο Ναδάλ επέστρεψε στο «Philippe Chatrier» έπειτα από 722 ημέρες και τη νίκη επί του Κάσπερ Ρουντ με 3-0 στον τελικό του 2022, για τον 14ο τίτλο του στο Roland Garros.

No hay video que ilustre mejor lo que significa Rafael Nadal en Roland Garros. El único jugador capaz de ganarte antes de salir a jugar. Gracias para siempre pic.twitter.com/TkMsOKszSj

Επέστρεψε για να αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μετά τον ημιτελικό του 2022, όταν ο Γερμανός σε μια υπερπροσπάθεια να βγάλει άμυνα είχε διαλύσει τον δεξιό του αστράγαλο, αποχωρώντας από το κορτ σε αναπηρικό καροτσάκι.

See you soon #RolandGarros pic.twitter.com/RtZ9gqj5kR