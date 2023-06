Η Καρολίνα Μούχοβα άρχισε την πορεία της στο Roland Garros με νίκη επί της Μαρία Σάκκαρη, τώρα στον ημιτελικό απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα επέστρεψε από το 2-5 στο 3ο σετ για να πανηγυρίσει την πρώτη της παρουσία σε τελικό Grand Slam.

Σε ένα από τα παιχνίδια που περνούν στα all time classic του Roland Garros, η Καρολίνα Μούχοβα νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 7-6(5), 6-7(5), 7-5 και για πρώτη φορά στην καριέρα της θα παίξει σε τελικό Grand Slam.

Οι δύο παίκτριες μονομάχησαν για τρεις ώρες και 13 λεπτά στο Philippe Chatrier, προσφέροντας μια υπέροχη παράσταση με τη Μούχοβα να φθάνει στην πιο σπουδαία νίκη της καριέρα της.

Η Τσέχα, Νο.45 πριν από το τουρνουά, έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα στο 3ο σετ, όταν η Σαμπαλένκα προηγήθηκε 5-2, όμως με πέντε στη σειρά games η Μούχοβα έφθασε στον θρίαμβο.



Short, simple, to the point.



We like it #RolandGarros | @karomuchova7 pic.twitter.com/vilOo1AQ7P