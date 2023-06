Ο Ζβέρεφ για 3η διαδοχική χρονιά στα ημιτελικά του Roland Garros

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ένα χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στον ημιτελικό με τον Ράφαελ Ναδάλ, επέστρεψε στο Παρίσι και θα παίξει ξανά για την είσοδό του στον τελικό του Roland Garros.

Tέτοιες ημέρες πριν από 12 μήνες η προσπάθεια για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στο Roland Garros τελείωνε με πολύ πόνο, σοβαρός τραυματισμός στον δεξιό αστράγαλο στον ημιτελικό με τον Ναδάλ, χειρουργική επέμβαση και πολύμηνη απουσία.

Τώρα ο 26χρονος Γερμανός, έχοντας επιστρέψει υγιής, δείχνει έτοιμος για το μεγάλο βήμα την παρουσία του στον τελικό τού γαλλικού Όπεν. Ο Ζβέρεφ νικώντας τον 23χρονο Αργεντινό, Τόμας Μάρτιν Ετσεβερί με 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 προκρίθηκε στα ημιτελικά του Roland Garros, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Κάσπερ Ρουντ ή Χόλγκερ Ρούνε.

Ο Ζβέρεφ θα παίξει για 3η διαδοχική χρονιά ημιτελικό στο Roland Garros, καθώς το 2021 είχε ηττηθεί από τον Στέφανο Τσιτσιπά με 3-2 σετ. Συνολικά θα είναι ο 6ος σε Grand Slam, έχοντας να επιδείξει μια παρουσία σε τελικό στο US Open το 2020.

Alexander Zverev is into his 𝐬𝐢𝐱𝐭𝐡 Grand Slam semi-final!



The German emerged victorious against Tomas Martin Etcheverry, beating him 6-4 3-6 6-3 6-4!#RolandGarros pic.twitter.com/uTmIXunuSI