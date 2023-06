Η Ίγκα Σβιόντεκ νικώντας την Κόκο Γκοφ με 2-0, πέρασε στα ημιτελικά του Roland Garros. H Πολωνή μετρά ρεκόρ 7-0 απέναντι στην Αμερικανίδα, χωρίς να έχει χάσει σετ.

Η Ίγκα Σβιόντεκ δεν χάνει ποτέ από την Κόκο Γκοφ. Αυτό συνέβη και στον 2ο χρονικά προημιτελικό στο Roland Garros, με τη Σβιόντεκ να νικά την Αμερικανίδα με 6-4, 6-2 σε 88 λεπτά και να προκρίνεται στα ημιτελικά.

Η 22χρονη Πολωνή απέχει ένα βήμα από την 3η παρουσία της σε τελικό του γαλλικού Όπεν, όπου ήδη μετρά δύο κατακτήσεις (2020, 2022).

Αντίπαλός της θα είναι η πρωτάρα σε ημιτελικό, Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια από τη Βραζιλία.

Στον περσινό τελικό η Σβιόντεκ είχε νικήσει την Γκοφ, με τη 18χρονη Αμερικανίδα να ζητά ρεβάνς, αλλά και την πρώτη της νίκη απέναντι στη μεγάλη αντίπαλό της. Όμως και πάλι δεν τα

