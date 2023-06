H Σαμπαλένκα με την εκπληκτική Mούχοβα στα ημιτελικά του Roland Garros

Η Αρίνα Σαμπαλένκα σταμάτησε την πορεία της Ελίνα Σβιτόλινα και με αντίπαλο την Καρολίνα Μούχοβα θα παίκει για την πρόκριση στον τελικό του Roland Garros.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δικαιολόγησε τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην Ουκρανή, Ελίνα Σβιτόλινα, με τη Λευκορωσίδα να επικρατεί με 6-4, 6-4 και να προκρίνεται στα ημιτελικά του Roland Garros.

Η 25χρονη Σαμπαλένκα, πρωταθλήτρια στo Australian Open στην αρχή της χρονιάς, θα βρεθεί για πρώτη φορά σε ημιτελικά του Roland Garros, κάτι που έχει καταφέρει σε όλα πλέον τα slam, καθώς έχει παίξει μια φορά στο Wimbledon (2021) και δύο φορές στο US Open (2021, 2022). Η Σαμπαλένκα ήταν εντυπωσιακά καλύτερη από τη Σβιτόλινα στους winners (30-7) και δεν πλήρωσε τα 37 αβίαστα λάθη (12 η Ουκρανή).

Στο 1ο σετ η Σαμπαλένκα πέτυχε καθοριστικό tie break για το 5-4 και σερβίροντας έφθασε στο 6-4. Στο 2ο σετ η Σβιτόλινα προηγήθηκε 2-0, όμως η απάντηση από τη Σαμπαλένκα ήταν πέντε στη σειρά νικηφόρα games (5-3), φθάνοντας στο 6-4 και στην πρόκριση.

